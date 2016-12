Widerstand gegen Flüchtlingszentrum

Mannheim. Die Argumente waren vielfältig, die Botschaft allerdings war eindeutig: Der Widerstand ist groß in Sandhofen gegen das Ankunftszentrum für Flüchtlinge, das die baden-württembergische Landesregierung möglicherweise auf dem Gelände der dortigen Coleman-Kaserne einrichten will. Das wurde am Donnerstagabend bei einer Diskussionsveranstaltung im Sandhofener Lutherhaus deutlich, zu der die Mannheimer CDU um ihren Vorsitzenden Nikolas Löbel eingeladen hatten. Mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger kamen. Es ging um die Angst vor Kriminalität, aber auch darum, dass man für die Fläche nach einem Abzug des US-Militärs längst jede Menge andere Ideen hatte. Gleichzeitig sind die Gespräche zwischen Stadtspitze und Land über das Ankunftszentrum offenbar noch nicht allzuweit gediehen. "Nach wie vor liegt uns kein Konzept des Landes für ein Ankunftszentrum vor", sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) auf Anfrage.

Das Stadtoberhaupt bekräftigte allerdings nochmal seine Forderungen in Richtung Stuttgart: "Die Planungen des Landes dürfen nicht dazu führen, dass Mannheim stärker belastet wird als andere Städte in Baden-Württemberg. Die Situation durch die Zuwanderung aus Südosteuropa muss berücksichtigt werden." Akzeptabel sei nur ein Verhandlungsergebnis, so der OB, das für Mannheim tragfähig sei. Dazu gehöre unter anderem, die Stadt von einer Zuweisung anerkannter Flüchtlinge über die sogenannte Wohnsitzauflage zu befreien. Ebenso wenig dürfe es sich bei dem Ankunftszentrum um eine Abschiebe-Einrichtung handeln. "Städtische Entwicklungsprojekte dürfen nicht gefährdet werden", verlangt Kurz zudem. "Hier fordern wir, genauso behandelt zu werden wie Heidelberg. Mit Blick auf ein gesamt-baden-württembergisches Konzept und auf bereits erfolgte Reaktionen in anderen Kommunen muss klar sein, dass Mannheim nicht der Problemlöser für mangelnde Durchsetzung von Unterbringung im schwäbischen Landesteil sein darf."

Auch die Gemeinderatsfraktion der CDU positioniert sich zu dem Thema. In einem Antrag, dem der Gemeinderat zustimmen soll, sprechen sich die Christdemokraten gegen ein Ankunftszentrum auf Coleman aus. Und fordern das Land gleichzeitig auf, Mannheim wegen seines bereits hohen Migrantenanteils und der starken Zuwanderung aus Südosteuropa "dauerhaft und strukturell bei der Zuweisung von Asylbewerbern zu entlasten".

Das Land hatte Mitte November bekanntgegeben, dass es die Flüchtlingsunterbringung in Baden-Württemberg neu organisieren will (wir berichteten). Teil des Plans war ein neuer Standort für ein landesweites Ankunftszentrum, das sich bisher im Patrick-Henry-Village in Heidelberg befindet. Als Alternativ-Standorte nannte das Land die Coleman- und die Spinelli-Kaserne in Mannheim sowie eine Kaserne in Schwetzingen. Coleman wird aktuell noch vom US-Militär genutzt. Das Innenministerium hatte damals allerdings erklärt, es habe "Hinweise darauf", dass die Amerikaner das Gelände Ende 2017 zurückgäben.

Wesentliche neue Infos über die bereits vom Land verkündeten Pläne hinaus konnte auch Nikolas Löbel bei der Diskussionsveranstaltung in Sandhofen nicht nennen. Viele der Bürger im Saal können die Pläne nicht verstehen, aus den unterschiedlichsten Gründen. "Im Land sind doch schon so viele andere Kasernen für die Flüchtlingsunterbringung umgebaut worden - und jetzt will man hier wieder von vorne anfangen", sagte ein Bürger. Da sei doch Geldverschwendung. Ein anderer wies auf die seit Jahren hohe Belastung im Mannheimer Norden hin. "Wir haben 30 Jahre lang den Hubschrauberlärm der Amis geschluckt - und jetzt sollen wird auch noch das schlucken." Ein Dritter bezeichnete es als "Unverschämtheit", dass man die Bürger erst aktiviert habe, sich Gedanken über eine zukünftige Nutzung von Coleman zu machen, und ihnen dann eine Flüchtlingsunterkunft vor die Nase setze. Viele der Besucher im Luthersaal sprachen auch ihre Angst vor Kriminalität aus. Die meisten Flüchtlinge seien junge Männer, sagte ein älterer Herr. "Was treiben die denn?" Und dann ist da auch noch die große Angst vor einem erneuten Triumph der AfD, die bei der Landtagswahl das Direktmandat im Mannheimer Norden geholt hatte. "Wissen Sie, was dann mit der AfD los ist, wenn es hier eine Flüchtlingsunterkunft gibt?", fragte einer der Besucher im Saal und gab die Antwort gleich mit. Dann könne die sich über noch mehr Stimmen freuen.