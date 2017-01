Wir blicken in die Zukunft – das wird Mannheim 2017

Von unserem Redaktionsmitglied

Heiko Brohm

Ist das möglich? 2016 schon wieder vorbei? Weil das offensichtlich so ist, blicken wir heute exklusiv in die Zukunft - die Glaskugel hat leider einen Sprung, darum greifen wir zum Fernglas. Was wir da in naher und fernerer Zukunft sehen? Hier kommen die Schlagzeilen des Jahres 2017, die so vielleicht erscheinen könnten - nun, wir werden sehen.

Staus auf den Radwegen

Endlich Gleichberechtigung auch für alle Fahrradfahrer! Karl Drais würde jubeln, denn im 200. Geburtstagsjahr seiner Erfindung steigen einfach alle aufs Rad. Die Folge: Auf den Radwegen gibt es Staus. Während auf der Bismarckstraße die Autos entspannt entlangfahren, rollen die Pendler Schutzblech an Schutzblech auf den neuen Radspuren. Vergessen die Debatten, ob nun zum Jubiläumswochenende am 10. und 11. Juni auch Autos in die Innenstadt dürfen oder nicht - 2017 steigen alle freiwillig aufs Rad.

Endlich: Mannheim drittklassig

Für eine Stadt mit Anspruch ist das natürlich keine Auszeichnung. Wobei es hier eben ein wenig anders liegt, es geht um Fußball, genauer gesagt um den SV Waldhof. Vor einem Jahr an dieser Stelle haben wir den Aufstieg des Clubs aus der Regionalliga in die Dritte Liga vorhergesagt - und es ist ja auch nur sehr knapp schief gegangen. Darum vertrauen wir dieses Mal dem Fernglas - der Waldhof packt das. Derzeit steht er auf dem zweiten Tabellenplatz - läuft also beim SVW.

Alle Söhne sind wieder da

Alles auf Anfang 2017: Nach Jahren, in denen die Söhne Mannheims teils getrennte Wege gingen, steht jetzt eine gemeinsame Tour am. Zum 20. Bandjubiläum sind fast alle aus der Ursprungsformation wieder dabei, Xavier Naidoo, Claus Eisenmann, Rolf Stahlhofen, Michael Herberger und viele andere. Die Tour startet Anfang Mai, die Konzerte im Capitol sind bereits ausverkauft.

Helene Fischer in Schlager-WG

Und vielleicht bekommt Mannheim 2017 auch noch eine Tochter. Deutschlands Schlager-Helene gibt jedenfalls im Oktober - aufgepasst - gleich fünf Konzerte an fünf Tagen in der SAP Arena. Ganz ehrlich: Da lohnt sich doch schon ein kleines Appartement in Mannheim, oder? Es gäbe da auch noch Partnerinnen für eine nette Schlager-WG: Andrea Berg und Howie Carpendale sind auch zu Gast in der Arena. Alternativschlagzeile: Mannheim wird Schlagerhauptstadt.

Ein Jahr für die Tonne

Na, wissen Sie es schon? Was sind denn genau "stoffgleiche Nichtverpackungen"? Sollten Sie aber schon wissen, denn morgen beginnt (endlich?) das Jahr der gelben Tonne, in die eben solche Stoffe kommen. Nach allem, was in den vergangenen Monaten passiert ist, kann man sich nun vieles vorstellen. Vielleicht wird eine Tonne 16 mal an einem Tag geleert? Oder eben 16 Mal gar nicht? Hier versagt jeder Blick in die Zukunft - warten wir's ab.

Operation am Herzen der Stadt

Baustellen sind für Mannheimer ja beileibe nichts Ungewöhnliches. Diese wird allerdings schon etwas sehr Besonderes, schließlich geht es um eine Operation am Herzen der Stadt, das währenddessen auch unbedingt weiterschlagen soll: 2017 rücken die Bagger auf den Planken an. Alles wird neu, der Bodenbelag, die Stadtbahnschienen, Bänke, Laternen - eine fulminante Schönheits-OP also. Wir werden unsere Planken doch noch wiedererkennen?

Das ist ja keine Kunst

Ist der städtische Sparkurs schuld? Die Kunsthalle macht dicht, komplett, und zwar schon ab dem 9. Januar - vorher gibt es noch mal drei Tage Abschiedsparty. Doch keine Sorge: Die Kunsthalle verpuppt sich sozusagen nur für einige Monate, um dann Ende des Jahres als schöner Schmetterling inklusive Neubau komplett fertig auszuschlüpfen.

Völlig losgelöst

2017 müssen die Politiker entscheiden, ob denn nun ein Skilift am Aubuckel - Pardon - eine Seilbahn für die Bundesgartenschau 2023 gebaut werden soll. Ja warum denn nicht einfach mal die Bodenhaftung verlieren und die schönen Aussichten von oben genießen? In diesem Sinne: guten Rutsch!