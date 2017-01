Mannheim. Zwei Autos sind am Donnerstagabend in Mannheim zusammengestoßen. Ein Mensch musste nach dem Unfall an der Kreuzung Luzenbergstraße/Sandhofer Straße von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, teilte die Polizei mit. Laut einem Mitarbeiter vor Ort wurde der Fahrer in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr musste zur Bergung offenbar das Dach abtrennen.

Das Auto war nach dem Zusammenstoß gegen ein Geländer gekracht und gegen eine Haltestelle geschleudert worden. Auch der Fahrer des anderen Autos wurde den Angaben des Mitarbeiters zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor. Näheres war am späten Abend noch nicht bekannt. (pol/kris)