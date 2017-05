"Europa braucht Investitionsprogramm"

Ein eigenes Budget für die Euro-Zone - das fordert unter anderem Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron. Der DGB unterstützt den Vorstoß. dpa

Berlin.Auf Einladung des DGB kommen an diesem Mittwoch Spitzenvertreter von Gewerkschaften, Politik und Wirtschaftsforschung in Berlin zusammen, um über Konsequenzen aus der globalisierungskritischen Stimmung in Deutschland und Europa zu diskutieren. Im Interview unterstützt DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell die Forderung des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach einem Investitionsprogramm.