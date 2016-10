Babytourismus - Hebammen krank im Bett

Heppenheim. Werdende Mütter stehen ab Dienstag im Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim vor verschlossenen Türen: "Überdurchschnittlich viele Mitarbeiterinnen des Kreißsaalteams müssen krankheitsbedingt das Bett hüten", teilte die Krankenhausverwaltung jetzt mit. Deshalb müsse der Betrieb der Entbindungsstation bis Sonntag eingeschränkt werden. "Natürliche Geburten sind in dieser Zeit bei uns leider nicht möglich", erklärt Ursula Hurst, Chefärztin der Gynäkologie. Von 8 bis 16 Uhr sei der Kreißsaal für bereits geplante Kaiserschnitte, Notfälle und ambulante Kontrollen aber geöffnet. Zudem seien die Geburtsklinik und ein Arzt rund um die Uhr telefonisch erreichbar.

"Die Sicherheit der Mütter und Babys hat oberste Priorität. Deshalb haben wir uns vorsorglich zu der Einschränkung entschieden", betont Hurst. Der reduzierte Betrieb erfolge in enger Abstimmung mit der Frauenklinik des Universitätsklinikums Heidelberg, zu der das Kreiskrankenhaus gehört. "Heidelberg ist bereit das aufzufangen. Trotzdem stehen werdenden Müttern auch andere Geburtskliniken in Heidelberg, Bensheim, Weinheim, Darmstadt und Worms offen", betont Geschäftsführer Stephan Hörl im Gespräch mit dieser Zeitung. "Jede Schwangere hat das Recht zu entbinden, wo sie möchte. Viele Frauen schauen sich mehrere Kreißsäle an, ehe sie sich für eine Klinik entscheiden. Deshalb haben die meisten eine zweite Anlaufstelle im Kopf", berichtet der Geschäftsführer.

"Nicht mit Lücken planen"

Die Einschränkung sei erforderlich, "denn es ist gesetzlich geregelt, dass bei einer Geburt eine Hebamme und ein Arzt anwesend sein müssen". Zeige der Blick auf Krankenstand und Dienstplan, dass nicht genügend Hebammen im Einsatz seien, müssten Konsequenzen gezogen werden. "Wir dürfen nicht mit Lücken planen. Nur im Notfall darf ein Arzt ohne Hebamme entbinden", betont Hörl, der sich an eine ähnliche Situation nicht erinnern kann. "Aber selbstverständlich schicken wir niemanden mit Presswehen weg." sin