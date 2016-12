Drei Tage, 36 Auto-Aufbrüche in Mannheim

Wie auf dem Symbolbild haben die Täter Autoscheiben eingeschlagen. © dpa

Mannheim. Bei 36 Fahrzeugen sind über die Weihnachtsfeiertage in Mannheim die Scheiben aufgebrochen worden. Die Autos waren in der Innenstadt sowie in Käfertal, der Neckarstadt und in der Oststadt geparkt. Die unbekannten Täter entwendeten Wertsachen wie Elektrogeräte oder Geldbörsen aus den Innenräumen. Es ist der Höhepunkt einer Serie, die bereits seit Monaten die Polizei beschäftigt.

Die Ermittler unterscheiden zwei Arten von Auto-Aufbrüchen. Zum einen solche, um an sichtbar herumliegende Wertsachen zu gelangen. Zum anderen die Taten, bei denen Multifunktionslenkräder und Navigationsgeräte überwiegend aus Autos der Marke BMW abmontiert werden. In ihrer Statistik zählt das Polizeipräsidium Mannheim diese Fälle zusammen. Insgesamt wurden bislang im Dezember dieses Jahres 164 Auto-Aufbrüche in Mannheim registriert. 2015 waren es 138, im Dezember 2014 nur 90. Auch in Heidelberg sind mehr solcher Taten angezeigt worden. Aktuell waren es im Dezember bis jetzt 28, im selben Monat im Jahr 2015 waren zehn gezählt worden, im Dezember 2014 wurden 13 registriert.

In Ludwigshafen kann die Polizei zwar keine konkreten Zahlen nennen, verzeichnet aber nach einem jahrelangen stetigen Rückgang in den vergangenen Monaten einen "explosionsartigen Anstieg" der Diebstähle aus Fahrzeugen. Aber wer sind die Täter? Im Polizeipräsidium Mannheim wissen die Ermittler noch keine Antwort auf diese Frage. Die wenigen an den Fahrzeugen hinterlassenen Spuren führten nicht zu konkreten Hinweisen, heißt es.

Bei den 36 Fällen an Weihnachten waren die Täter immer gleich vorgegangen. Sie hatten die Autoscheiben eingeschlagen und den Innenraum nach Wertsachen durchsucht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

