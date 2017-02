Auf freiem Fuß ohne Prozess

20 mutmaßliche Täter sitzen in Baden-Württemberg nicht mehr in Untersuchungshaft, weil viele Gerichte wegen Personalmangels überlastet sind.

Stuttgart. In den vergangenen fünf Jahren mussten in Baden-Württemberg 20 Personen aus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil die Justiz bei den Ermittlungen nach Straftaten zu langsam gewesen ist. Dies geht aus einer Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervor, die dieser Zeitung vorliegt. Als Ursache wird genannt, die Gerichte seien wegen Personalmangels überlastet und hätten nicht fristgerecht den Prozess machen können.

"Gebetsmühlenartig hören wir seit Jahren von den Innen- und Justizministern des Landes, dass Baden-Württemberg ein sicheres Land sei. Genauso lange müssen wir immer wieder registrieren, dass die Polizei und die Justiz aufgrund von Personalmangel nicht in der Lage sind, den Rechtsstaat überall durchzusetzen", erklärt der FDP-Rechtsexperte Nico Weinmann dieser Zeitung.

Unter den 20 freigelassenen mutmaßlichen Tätern befinden sich durchaus heikle Fälle: Eine Person, die seit 2014 wieder auf freiem Fuß ist, steht unter dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Weitere Tatvorwürfe: versuchter Totschlag, räuberische Erpressung, schwerer Raub, sexuelle Nötigung, Untreue, besonders schwerer Fall des Diebstahls und Untreue. Zudem wurden zwischen Januar 2012 und Januar 2017 etliche Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen, gegen die eigentlich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz prozessiert werden hätte sollen.

Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) verweist in der Antwort der Anfrage auf die von Grün-Schwarz bereits eingeleiteten Maßnahmen. So sei im Staatshaushaltsplan 2017 bereits die Schaffung von 74 neuen Stellen für Richter und Staatsanwälte im Südwesten vorgesehen.

Doch auch der CDU-Politiker sieht den Bedarf in der Südwest-Justiz nicht gedeckt - schließlich wollte er ursprünglich 213 neue Stellen schaffen. Wolf: "Das Ministerium wird sich im Laufe der Legislaturperiode für eine weitere personelle Verstärkung einsetzen."

Im Jahr 2006 hatte es in Mannheim einen vergleichbaren Fall gegeben: Das Karlsruher Oberlandesgericht ordnete die Freilassung eines mutmaßlichen Vergewaltigers an, weil Justizangestellte des Landgerichts Mannheim zu langsam gearbeitet hatten. Der Mann saß ein Jahr und neun Monate in Untersuchungshaft. Das Bundesverfassungsgericht sah seine Freiheitsgrundrechte verletzt, weil er ohne Verurteilung in Haft saß.