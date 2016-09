Achtung, die Kölner kommen!

Vielleicht können sie die Bayern stoppen: Die Fußballer vom 1. FC Köln sind am Samstag beim FC Bayern München zu Gast. Experten sprechen von einem Spitzenspiel.

Denn genau wie die Bayern haben auch die Kölner in dieser Bundesliga-Saison noch kein Spiel verloren. Aktuell stehen sie auf Platz drei, nur vier Punkte hinter den Bayern. Was macht die Kölner so stark? Ein Team-Check:

DER TORWART: Mit Timo Horn hat Köln einen starken Keeper im Tor. In der vergangenen Saison war er der drittbeste Torwart der Liga. In dieser Saison hat er bisher nur zwei Gegentore zugelassen. Nur ein Torwart hat weniger Treffer kassiert: Manuel Neuer vom FC Bayern.

DER VERTEIDIGER: Im Zweikampf mit den Gegnern ist Jonas Hector meist Sieger. Außerdem ist der Abwehrspieler bekannt für seine genauen Pässe zu seinen Team-Kollegen. Besonderer Vorteil gegen die Bayern: Jonas Hector kennt viele Spieler des Gegners aus der Nationalmannschaft. Dort ist der 26-Jährige seit der Europameisterschaft auch ein wichtiger Spieler.

DER TORJÄGER: Schon wieder Anthony Modeste! Der Stürmer der Kölner trifft im Moment ständig. In den ersten fünf Spielen erzielte er vier Tore. Damit gelang ihm nur ein Treffer weniger als dem Super-Stürmer des FC Bayern: Robert Lewandowski.