Dortmund (dpa) - Das Rätsel um die Suspendierung des Dortmunder Torjägers Pierre-Emerick Aubameyang scheint gelöst.

Dem Vernehmen nach wurde der Torjäger des Fußball-Bundesligisten wegen einer unerlaubten Reise nach Mailand kurzfristig aus dem Kader für das Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (1:0) gestrichen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Auch die «Bild» und die «Sport Bild» berichteten darüber.

Aubameyang war demnach mit Freunden in einem Privatjet in die norditalienische Metropole geflogen und am nächsten Morgen zu spät zum Treffpunkt seiner Mannschaft erschienen. Der Verein wollte den Fall nicht näher kommentieren, er hatte «interne Gründe» als Grund für die Suspendierung genannt.