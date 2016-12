Die Rollen sind getauscht. Lange Zeit führte der FC Bayern stets die Tabelle der Bundesliga an. Doch nun stehen dort die Fußballer von RB Leipzig. Der Verein ist gerade erst aufgestiegen.

Wenn die Bayern an Leipzig dranbleiben wollen, müssen sie am Freitagabend beim 1. FSV Mainz 05 gewinnen. Allerdings sind die Mainzer zu Hause stark und träumen vom vierten Heimsieg in Folge.

Leipzig kann dann am Samstagabend wieder davonziehen. RB empfängt den FC Schalke 04. Die Mannschaft ist allerdings seit sieben Spielen in der Bundesliga ungeschlagen und damit fast genauso in Topform wie der Spitzenreiter.