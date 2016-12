Berlin-Anschlag: Europa fahndet nach Verdächtigem Amri

Blumen zum Gedenken an die Opfer stecken an einem Geländer vor der Gedächtniskirche in Berlin. Foto: Britta Pedersen

Passanten haben am Anschlagsort in der Nähe der Gedächtniskirche in Berlin Blumen und Kerzen niedergelegt. Foto: Maurizio Gambarini

Ein Mann legt unweit der Stelle des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz Blumen nieder. Foto: Britta Pedersen

Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks stellen am Weihnachtsmarkt auf dem Potsdamer Platz in Berlin zur Prävention Betonklötze auf. Foto: Paul Zinken

Menschen haben sich in der Nähe des Anschlagsorts auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin versammelt. Foto: Britta Pedersen

Ein Polizist steht am Anschlagsort in der Nähe der Gedächtniskirche in Berlin Wache. Foto: Maurizio Gambarini

Anis Amri soll den Anschlag mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt in Berlin verübt haben. Foto: Polizei/BKA

Polizisten vor einem Haus in Dortmund. Dort hatte es zuvor eine Durchsuchungsaktion gegeben. Foto: Stephan Schütze

Berlin (dpa) - Nach dem Anschlag von Berlin fahnden die Ermittler weiter nach einem Verdächtigen aus Tunesien. Der 24-jährige Anis Amri sei «dringend tatverdächtig», schreiben Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt in ihrem öffentlichen Aufruf.

Gegen den Mann wurde bereits früher in Berlin wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat ermittelt - allerdings ohne Ergebnis. Medienberichten zufolge hat der Verdächtige ein langes Vorstrafenregister: Er soll bereits in Italien und Tunesien zu langen Haftstrafen verurteilt worden sei.

In Dortmund hat es nach WDR-Informationen einen einen Anti-Terror-Einsatz gegeben. Dabei sollen vier Personen festgenommen worden sein. Ob die Aktion im Zusammenhang mit der Fahndung nach dem Tatverdächtigen beim Anschlag in Berlin steht, war zunächst nicht bekannt. Eine Stellungnahme der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe war zunächst nicht zu erhalten.

An der Fahrertür des Lasters, der in den Berliner Weihnachtsmarkt gerast war, sollen nach Informationen von «Süddeutscher Zeitung», NDR und WDR Fingerabdrücke des Tatverdächtigen Anis Amri gefunden worden sein. Das berichtete das Recherche-Netzwerk. Der «Berliner Zeitung» zufolge soll es auch am Lenkrad entsprechende Spuren geben. Die zuständige Bundesanwaltschaft war auf dpa-Anfrage für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar

Nach Informationen des «Spiegel» sollen die Sicherheitsbehörden vor Monaten vage Hinweise darauf gehabt haben, dass der Terrorverdächtige Anis Amri sich in der Islamistenszene als möglicher Selbstmordattentäter anbot.

Wie das Hamburger Magazin am Donnerstag vorab berichtete, legen dies frühere Ermittlungen gegen mehrere Hassprediger nahe. Entsprechende Äußerungen von Amri aus der Telekommunikationsüberwachung (Internet) seien aber so verklausuliert gewesen, dass sie nicht für eine Festnahme gereicht hätten, schreibt der «Spiegel».

Bei der Fahnung nach Amri rief die Bundesanwaltschaft die Bevölkerung zur Mithilfe auf und setzte 100 000 Euro Belohnung aus - das Schreiben dazu wurde auch auf Arabisch, Dari, Farsi und Urdu veröffentlicht. Zugleich mahnte sie zur Vorsicht: «Bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr, denn die Person könnte gewalttätig und bewaffnet sein!» Im Berliner Stadtteil Kreuzberg überprüfte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am Mittwochabend einen Mann, bei dem es sich aber nicht um Amri handelte. Auch europaweit wird nach ihm gefahndet.

Seine Duldungspapiere wurden in dem Lastwagen gefunden, der am Montagabend auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren war. Zwölf Menschen wurden getötet, rund 50 teils lebensbedrohlich verletzt. Ein zunächst festgenommener Pakistaner kam wieder frei.

Gemeldet war der gesuchte Tunesier in einer Asylbewerberunterkunft in Nordrhein-Westfalen, laut «Spiegel Online» in Emmerich bei Kleve. Nach Angaben der NRW-Landesregierung war er 2015 über Freiburg nach Deutschland eingereist und verwendete mehrere Identitäten. Seit Februar hielt er sich demnach vor allem in Berlin auf.

Dort wurde Amri nach Hinweisen von Bundesbehörden von März bis September dieses Jahres überwacht, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Es habe Informationen gegeben, wonach der in Nordrhein-Westfalen als islamistischer Gefährder geführte Verdächtige einen Einbruch plane, um Geld für den Kauf automatischer Waffen zu beschaffen - «möglicherweise, um damit später mit noch zu gewinnenden Mittätern einen Anschlag zu begehen», hieß es.