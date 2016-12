Borussia Dortmund muss auf viele Spieler verzichten

Thomas Tuchel ist sauer. Er ist der Trainer des Fußball-Vereins Borussia Dortmund. Die Mannschaft spielt am Dienstag im letzten Bundesliga-Spiel dieses Jahr gegen den FC Augsburg. Doch einer der wichtigsten Spieler wird dann fehlen: Marco Reus.

Der Mittelfeld-Spieler ist für das Spiel gesperrt. Am Wochenende bekam er die Gelb-Rote-Karte im Spiel gegen Hoffenheim. Doch viele Experten sagen: Die Karte hat Marco Reus zu Unrecht gesehen.

Auch Thomas Tuchel sieht das so. «Dafür habe ich kein Verständnis», sagt er. «Das fühlt sich für uns ein bisschen an, als würdest du beim Ladendiebstahl erwischt und in der Kamera stellt sich heraus, du hast gar nichts geklaut und gehst trotzdem eine Woche in den Bau.»

Dortmund will das Spiel am Dienstag unbedingt gewinnen. «Nach zwei schwierigen Unentschieden hilft nichts anderes als ein Sieg. Wir müssen liefern», sagt Thomas Tuchel. Ob das gelingen wird?

Dortmund steht auf Platz fünf in der Tabelle. Augsburg auf Platz zwölf. Das sieht für Dortmund erst mal nicht so schlecht aus. Aber auch andere wichtige Dortmund-Spieler sind am Dienstag nicht dabei. Sokratis, Lukasz Piszczek und einige andere fehlen, weil sie verletzt sind.