Der Syrer Ammar, ein Nachbar des Syrers, in dessen Wohnung der flüchtige Terrorverdächtige al-Bakr festgenommen wurde, in seiner Wohnung im Leipziger Stadtteil Paunsdorf. Foto: Jan Woitas

Wohnhaus im Leipziger Stadtteil Paunsdorf. Die rechten Fenster gehören zur Wohnung, in welcher der flüchtige Terrorverdächtige Al-Bakr festgenommen wurde. Foto: Jan Woitas

Berlin (dpa) - Politiker von CDU und SPD haben die Syrer, die den Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr überwältigt und der Polizei übergeben haben, für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Die Männer hätten diese Auszeichnung verdient, sagte der SPD-Verteidigungsexperte Johannes Kahrs der «Bild»-Zeitung.

« Was sie getan haben, zeugt von tiefem Respekt gegenüber ihren deutschen Gastgebern. Mehr Ankommen, mehr Integration ist kaum vorstellbar.» Für den CDU-Außenpolitiker Jürgen Klimke wäre das Bundesverdienstkreuz ein «starkes Signal in beide Richtungen - in die deutsche Bevölkerung und gegenüber anderen Flüchtlingen». Er werde sich persönlich für die Auszeichnung der Syrer einsetzen, sagte er dem Blatt.