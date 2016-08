Am Freitagabend wird in München ein lauter Pfiff im Stadion ertönen: Dort startet die neue Saison der Fußball-Bundesliga.

Wie immer eröffnet der deutsche Meister die neue Spielzeit - also der FC Bayern München. Der Club trifft auf den SV Werder Bremen.

Die Mannschaft aus dem Norden landete in der letzten Saison weit unten in der Tabelle und will es diesmal besser machen. Das hat sich auch Eintracht Frankfurt vorgenommen. Das Team aus Hessen konnte nur mit Not den Abstieg in die zweite Liga verhindern. Am ersten Spieltag wartet am Samstag mit Schalke 04 gleich eine schwere Aufgabe.

Gut starten wollen am Sonntag auch die neuen Clubs in der Bundesliga: der SC Freiburg und RB Leipzig. Freiburg trifft auf Hertha BSC Berlin und Leipzig spielt gegen 1899 Hoffenheim.