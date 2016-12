Der Fußball-Lehrer kommt zu Besuch

Den Trainer der anderen Mannschaft kennt Julian Nagelsmann sehr gut. Mit seiner Mannschaft 1899 Hoffenheim trifft der Coach am Freitag auf Borussia Dortmund. Das Team wird trainiert von Thomas Tuchel.

Vor einigen Jahren arbeiteten die beiden zusammen beim Verein FC Augsburg. Julian Nagelsmann war dort Spieler in der zweiten Mannschaft. Sein Trainer damals: Thomas Tuchel. Wegen einer Verletzung musste Julian Nagelsmann seine Spieler-Karriere beenden.

Danach holte ihn Thomas Tuchel in sein Trainer-Team. Er war also so etwas wie sein Fußball-Lehrer. Schließlich wurde Julian Nagelsmann selbst Chef-Trainer. Anfang des Jahres begann er seine Arbeit als Coach bei Hoffenheim - als jüngster Chef-Trainer, den es in der Bundesliga jemals gab.

Seine Arbeit macht er gut: Mit seiner Mannschaft hat er in dieser Saison noch nicht verloren.

Nun kommt es zu einem Wiedersehen zwischen Lehrer und Schüler. Julian Nagelsmann würde sich natürlich über einen Sieg seines Teams gegen Thomas Tuchel freuen. Er sagte: «Ich bin schon heiß, ihn zu schlagen».