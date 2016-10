Gegen den Rivalen aus der Nachbarschaft will keines der Teams verlieren. Foto: Ina Fassbender/dpa

Diese beiden Fußball-Clubs sind Nachbarn. Von dem einen Stadion zum anderen braucht man nur rund eine halbe Stunde mit dem Auto.

Doch eine Freundschaft zwischen Nachbarn sieht anders aus. Viele Fans von Borussia Dortmund und Schalke 04 können sich überhaupt nicht leiden.

Eine Niederlage gegen den Rivalen aus der Nachbarschaft will jedes Team unbedingt vermeiden. Über einen Sieg freuen sich Profis und Fans ganz besonders. Die Spiele zwischen den Bundesliga-Mannschaften werden deshalb immer mit Spannung erwartet. Man nennt die Partien auch Derby. Am Samstag ist es wieder so weit: Dortmund hat die Schalker zu Gast.

In der Bundesliga trafen die Teams schon 88 Mal aufeinander. Insgesamt schnitten die Dortmunder etwas besser ab. Sie gewannen 32 Mal. Schalke holte 30 Siege. 26 Mal endete die Partien unentschieden. Wer besiegt den ungeliebten Nachbarn wohl bei diesem Derby?