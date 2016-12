© red

Ich quetsche mich durch die Menschenmenge. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Die Geschäfte schließen gleich - heute, am 24. Dezember, Heiligabend. Schräg hinter mir ruft eine helle Stimme: "Entschuldigen Sie, würden Sie einer alten Dame an Weihnachten behilflich sein?" Mit einem Holzstock werde ich angestupst. Ich drehe mich einer älteren, weißhaarigen Frau zu, lächele aufgesetzt und antworte: "Natürlich." Dabei habe ich doch gar keine Zeit ...

Ich packe die schweren Tüten und trage sie bis zu der Haustür der älteren Dame. "Warten Sie. Ich hab' etwas für Sie", sagt sie und verschwindet im Haus. Nach einer Weile kehrt sie zurück und legt eine kleine Schneekugel in meine Hände. "Wenn Sie diese Kugel schütteln und an Ihr Ohr halten, dann können Sie den Weihnachtszauber hören. Für jeden Menschen klingt er anders - für manche wie frisch gefallener Schnee, für andere wie ein Rentierglöckchen. Gehen Sie zu ihren Liebsten, vergessen Sie den Stress. Weihnachten ist das Fest der Liebe."

Es ist, als hätte die Zeit angehalten. Leider nicht auf der Uhr. Die Geschäfte sind inzwischen geschlossen, ich habe nicht für alle Liebsten Geschenke. Nachdenklich mache ich mich auf den Heimweg und öffne meine Tür. Mein Neffe sieht mich, die Schneekugel - stürzt auf mich zu, reißt die Kugel an sich und hält sie an sein Ohr. "Es hört sich an wie eine Eisenbahn!" Wenig später hat meine Tochter die Kugel am Ohr und sagt: "Es klingt wie 'Oh Du fröhliche...'".

Und so macht die Schneekugel an Heiligabend die Runde, wandert von Ohr zu Ohr und klingt überall anders. "Woher hast du sie?", will meine Tochter später am Abend wissen. "Es muss ein Engel gewesen sein, der sie mir anvertraut hat", sage ich, lächele - und bin in Gedanken bei der älteren Frau mit den weißen Haaren. Von Vanessa Schulenburg