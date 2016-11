Die Fußball-Profis von Borussia Dortmund standen am Montag schon wieder auf dem Trainingsplatz. Schließlich sind sie am Dienstag in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) gefordert, einem Wettbewerb für die besten Vereine Europas.

Doch nicht nur auf diesem Rasen ging es am Montag um Borussia Dortmund. In einer Halle in der Nähe des Stadions trafen sich viele Leute, um über den Verein zu sprechen. Sie trugen keine gelben Trikots wie die Fußballer bei ihren Spielen, sondern schwarze Anzüge oder andere schicke Sachen.

Der Verein hatte zur Hauptversammlung eingeladen. Solche Veranstaltungen kennt man von großen Firmen. Manche Fußball-Vereine funktionieren inzwischen ähnlich wie große Unternehmen.

Bei dem Treffen in Dortmund ging es zum Beispiel darum, wie viel Geld der Verein in der letzten Saison eingenommen hat. Clubs wie Borussia Dortmund bekommen zum Beispiel Geld, wenn ihre Spiele im Fernsehen gezeigt werden. Auch Eintrittskarten und Fan-Artikel bringen Geld ein. Von diesem Geld können die Vereine zum Beispiel neue Spieler verpflichten.