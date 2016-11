Die Fußball-Bundesliga ist gerade spannend. Oben in der Tabelle kämpfen gleich mehrere Vereine um die vordersten Plätze. Aber auch im Tabellen-Keller ist es richtig eng.

Dort gibt es am Samstag ein spannendes Duell. Der Hamburger SV trifft auf den SV Werder Bremen. Diese Partie wird auch Nord-Derby genannt. Derby nennt man ein Spiel, bei dem Mannschaften aus derselben Region oder derselben Stadt gegeneinander antreten. Für Fans und Spieler eine besondere Partie - denn im Derby will man auf gar keinen Fall als Verlierer vom Platz gehen. Da Hamburg und Bremen beide in Norddeutschland liegen, spricht man vom Nord-Derby.

Diesmal ist ein Erfolg für beide Mannschaften besonders wichtig. Sie müssen dringend Punkte sammeln. Der HSV steht zurzeit nämlich auf dem letzten Platz. Werder Bremen ist nur zwei Plätze weiter oben. «Ein Sieg im Derby kann ein Schlüssel-Moment sein», sagte der Hamburger Kicker Nicolai Müller vor dem Spiel.