Ein Isländer und seine Europameister

Nach mehreren Stunden im Bus kamen die deutschen Handballer in Frankreich an. Am Mittwoch hat in unserem Nachbarland die Weltmeisterschaft angefangen.

Für die deutsche Mannschaft geht das Turnier an diesem Freitag los. Hier erfährst du etwas über Spieler, Trainer und die wichtigsten Gegner.

DAS TEAM: Mehrere Spieler aus der deutschen Mannschaft waren schon vor einem Jahr dabei. Damals gewann Deutschland überraschend die Europameisterschaft. Besonders gut lief das Turnier für Tobias Reichmann. Er erzielte die meisten Treffer im deutschen Team. Zu den deutschen Stars gehört auch Kapitän Uwe Gensheimer.

DER TRAINER: Dagur Sigurdsson kommt aus Island im Norden Europas. Früher spielte er selbst Handball, unter anderem in Deutschland. Seit zwei Jahren trainiert er die deutsche Nationalmannschaft. Vor einem Jahr feierte er mit dem Team den EM-Titel. Nach der Weltmeisterschaft hört er jedoch als Trainer von Deutschland auf.

DIE GEGNER: Der erste Gegner der deutschen Mannschaft heißt Ungarn. Zu den besten Teams im Turnier gehören aber eher andere. Gastgeber Frankreich zum Beispiel startete am Mittwoch mit einem klaren Sieg. Olympiasieger wurde im Sommer die Mannschaft aus Dänemark. Bei der EM im vergangenen Jahr gewann Deutschland im Finale gegen Spanien.