"Eine Sache von Millimetern" - Neun Jahre Haft nach Beil-Attacke

Für den brutalen Angriff ist der 48 Jahre alte Mann zu einer Haftstrafe von neun Jahren verurteilt worden. © dpa

Darmstadt. Am Anfang schien der Fall für Richter Volker Wagner klar. Ein Mann stürmt mit einem Fleischerbeil ins Badezimmer und schlägt auf seine Lebensgefährtin ein, weil sie sich von ihm trennen will. "Es war eine Fügung des Schicksals, dass die Frau den Angriff überlebt hat", sagt Wagner. "Wenn man sich vorstellt, dass ein Koch mit so einem Beil Hähnchenschlegel abschlägt, dann hat man eine Vorstellung davon, um was es da ging." Am Mittwoch verurteilt das Landgericht Darmstadt den 48-jährigen Angeklagten zu neun Jahren Haft - allerdings wegen versuchten Totschlags, nicht wegen versuchten Mordes, wie es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.

Wagner stellt gleich zu Beginn der Urteilsbegründung klar: "Es gibt keine Rechtfertigung, jemanden zu töten." Der Angeklagte habe mit klarem Tötungsvorsatz gehandelt. Hinzu kommt, dass die Tochter des Opfers alles mit ansehen musste. Sie versuchte sogar, ihrer Mutter zu helfen, griff sich das Beil, als der Stiefvater es fallen ließ und versteckte es in ihrem Kinderzimmer in der Darmstädter Wohnung. "Man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet - alles war voller Blut", sagt Wagner. Der Mann jedoch holte ein zweites Messer aus der Küche, schlug weiter auf die Frau ein. Auch als sie sich ins Treppenhaus und weiter in die Wohnung einer Nachbarin flüchten konnte, ließ er nicht von ihr ab. Wagner lobt die Seniorin, die das Opfer in ihre Wohnung nahm und die Tür verriegelte. "Sie hat ihr wahrscheinlich das Leben gerettet." Um von versuchtem Mord auszugehen, müsse eine Tat völlig unverständlich sein, sagt Wagner. Das sieht er in diesem konkreten Fall nicht - aufgrund der Vorgeschichte der Beziehung und eines gemeinsam betriebenen Restaurants. "Verstehbar, nicht tolerierbar" sei dieser Fall. Es zeigten sich alle Merkmale einer klassischen Beziehungstat: "Da stimmt's nicht mehr im Bett, da stimmt's nicht mehr beim Einkommen, die Beziehung bricht auf, die Aggressionen nehmen zu."

Entscheidende Mordmerkmale lägen nicht vor, argumentiert Wagner. Etwa die Wehrlosigkeit des Opfers. Schließlich habe es Abwehrverletzungen bei der Frau gegeben. "Wer die Hand zur Gegenwehr erhebt, ist nicht wehrlos." Der Angriff im Frühjahr dieses Jahres sei deshalb nicht heimtückisch geschehen. Auch niedere Beweggründe habe das Gericht nicht feststellen können. Zwar sei Eifersucht zweifellos ein Motiv gewesen, aber auch Verzweiflung und die Verlustangst, den einzigen Halt im Leben zu verlieren, seien Beweggründe gewesen. Der Angeklagte im weißen Hemd nimmt den Richterspruch regungslos zur Kenntnis. Die über seinen Anwalt zu Prozessbeginn vorgetragene Entschuldigung hält das Gericht für aufrichtig. "Er bereut, was er getan hat", sagt Wagner. Zu einer hohen Haftstrafe kommt es dennoch. "Er wollte die Frau töten: Es war eine Sache von Millimetern, sonst wäre sie gestorben." (dpa)