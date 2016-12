Wer wird an Weihnachten die Fußball-Bundesliga anführen? RB Leipzig oder der FC Bayern München? Das entscheidet sich am Mittwoch. Dann treffen die beiden Mannschaften aufeinander.

Denn es ist Englische Woche in der Bundesliga. Das heißt: Die Bundesliga-Vereine spielen an Tagen mitten in der Woche, am Dienstag und Mittwoch.

Nur Leipzig und Bayern München haben die Chance auf den ersten Platz. Die beiden Vereine liegen in der Tabelle dicht beieinander.

Die Leipziger Spieler freuen sich riesig auf das Spiel. Kapitän Willi Orban sagte: «Da wollen wir auch noch mal alles raushauen: Mutig spielen, zeigen, was wir drauf haben. Ich bin gespannt, für was es reicht».