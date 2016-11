Erdogan wirft Deutschland Terror-Unterstützung vor

Istanbul (dpa) - Nach Kritik von Bundeskanzlerin Merkel hat der türkische Staatspräsident Erdogan Deutschland die Unterstützung von Terrorismus vorgeworfen. «Hey Deutschland, sei Dir bewusst, dass diese Terrorplage Euch wie ein Bumerang treffen wird», sagte Erdogan bei einer Zeremonie in Ankara.

«Wir machen uns Sorgen um Eure Haltung. Im Moment öffnet Ihr dem Terror die Türe.» Erdogan fügte hinzu: «Man wird sich zeitlebens an Euch erinnern, weil Ihr den Terror unterstützt habt.» Er sehe die Zukunft Deutschlands «nicht positiv».

Erdogan warf der Bundesrepublik vor, seit Jahren Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, der linksterroristischen DHKP-C und der Gülen-Bewegung zu «beschützen». Die Türkei macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch gegen Erdogan von Mitte Juli verantwortlich. Erdogan sagte, die Türkei sei besorgt, dass Deutschland «den Schoß für Terroristen öffnet» und zum «Hinterhof» der Gülen-Bewegung werde.

Erdogan verbat sich zugleich jede Einmischung in die türkische Politik. «Unsere inneren Angelegenheiten haben niemanden zu kümmern», sagte er. Merkel hatte die neuerlichen Festnahmen von Journalisten in der Türkei am Mittwoch als alarmierend bezeichnet. Erdogan sagte am Donnerstag unter Beifall seiner Zuhörer: «Seht Euch das an, jetzt erteilen sie uns Lektionen, von wegen wir sind besorgt.»