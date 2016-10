Explosion bei der BASF – mindestens zwei Tote

Gestern um 16.30 Uhr, fünf Stunden nach der Explosion, fotografiert aus einem Kleinflugzeug 600 Meter über der BASF in Ludwigshafen: Die Löscharbeiten laufen noch, vieles ist verkohlt. © Nix

Ludwigshafen. Flammeninferno in Ludwigshafen: Bei der BASF hat sich gestern das schwerste Unglück seit Jahren ereignet. Die vorläufige Bilanz der Explosion und der Brände im Landeshafen Nord: Mindestens zwei Menschen wurden getötet, weitere zwei Personen wurden bis zum späten Abend noch vermisst. Sechs Menschen wurden schwer verletzt, sagte der Leiter des Werks Ludwigshafen, Uwe Liebelt. Er spricht von einem Feuerball, der am Landeshafen zu sehen gewesen sei.

Augenzeugen berichten von bebender Erde und einer weit sichtbaren Stichflamme. Über die Ursache des Unfalls, der sich gegen 11.30 Uhr ereignet hat, gab es gestern wenig Klarheit. Fest steht laut BASF bisher, dass es zu der Explosion und zu den Bränden bei Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse kam. Die Werksfeuerwehr war zuvor zu einem Feuer an einer Versorgungsleitung im Hafen gerufen worden. Während der Löscharbeiten kam es zur Explosion.

Aus Sicherheitsgründen wurden 14 Chemieanlagen im Werksteil Nord heruntergefahren. Sichtbares Zeichen war die Fackel in Ludwigshafen-Oppau, da Rohbenzin kontrolliert abgebrannt wurde. Mehr als 160 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Von Mannheim rückte das Feuerlöschboot aus, das zunächst im Landeshafen Nord ein brennendes Schiff und eine in Flammen stehende Rohrbrücke löschte und dann dort festmachte, um Wasser zu fördern - 14 000 Liter pro Minute. Zudem schickte die Mannheimer Berufsfeuerwehr zwölf Mann mit drei Fahrzeugen zur Unterstützung der Werksfeuerwehr nach Ludwigshafen - und holte dafür Ehrenamtliche in ihre Wachen.

Eine Rauchfahne bewegte sich in Richtungen Norden über die nördlichen Stadtteile von Mannheim. Wie die BASF sagte, zeigten Messwerte in Luft, am Boden und im Wasser keine erhöhten Messwerte.