An diesem Freitag spielen Borussia Dortmund und Hertha BSC gegeneinander. Foto: Maja Hitij/dpa

Der Dritte der Tabelle empfängt den Zweiten! Bei so einer Partie sprechen Fußball-Fans von einem Spitzenspiel. An diesem Freitag ist in der Bundesliga genau das der Fall: Der Tabellendritte Borussia Dortmund spielt gegen den Zweiten Hertha BSC Berlin.

Die beiden Teams sind nicht nur in der normalen Tabelle spitze. Auch in einer anderen Wertung stehen sie ganz oben. Dabei geht es um Fairplay - also darum, wie fair die Mannschaften spielen.

Bei manchen Fouls bekommen Fußballer eine gelbe Karte als Verwarnung. Manchmal zeigt der Schiedsrichter sogar Rot. Diese Karten werden in der Fairplay-Tabelle zusammengezählt. Die Dortmunder Spieler haben in der bisherigen Saison nur fünf gelbe Karten gesehen.

Zuletzt hatte sich ihr Trainer beschwert, dass andere Mannschaften unfair gegen Dortmund spielen würden. Bei dem nächsten Gegner der Dortmunder ist das wohl nicht zu erwarten: Hertha steht mit sechs gelben Karten auf Platz zwei der Fairplay-Wertung.