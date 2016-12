Wenn am Montag um 15 Uhr im Stadthaus N 1 der Unterausschuss Konversion tagt, geht es nicht nur um die wirtschaftliche, ökologische und sozialpolitische Bilanz der Konversion, sondern auch um das Energiekonzept für Franklin. Das neue Quartier soll durch vielfältige Maßnahmen in der Verkehrsplanung und Energieversorgung von der Ökobilanz her vorbildlich werden. Als erster Investor errichtet Evohaus an der Lincoln Avenue 300 Wohneinheiten mit hoher Energieeffizienz. Karl-Heinz Frings (4. v. l.) erläuterte am Franklin-Modell im Zeitstromhaus unlängst vor Pressevertretern die Pläne der GBG. So führt die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft unter anderem in zwei Bestandsgebäuden unterschiedliche energetische Sanierungen durch, die miteinander verglichen werden sollen. dir