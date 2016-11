Engagiert für Umweltschutz

Mannheim. Der Landtagsabgeordnete und Stadtrat der Grünen, Wolfgang Raufelder (59), wurde am Montagmorgen am Rheinufer in den Riedwiesen bei Brühl tot aufgefunden. Raufelder, der seit Mitte der 1980er Jahre im Natur- und Umweltschutz engagiert war, hinterlässt seine Ehefrau sowie einen Sohn und… [mehr]