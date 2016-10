Viele beeindruckende Erfindungen aus Mannheim

Auto, Fahrrad, Traktor - dass die in Mannheim erfunden wurden, das weiß (fast) jeder. Doch es gibt noch viel mehr Ideen, die von der Quadratestadt aus den Siegeszug durch Deutschland, ja die ganze Welt antraten - in Technik, Wissenschaft, aber auch in der Kultur. Das ist ab heute auf der Augustaanlage zu sehen. 18 Unternehmen und lokale Institutionen erzählen dort ihre individuellen Erfolgsgeschichten und machen den Grünstreifen der Straße auf Initiative vom Stadtmarketing zur "Allee der Innovationen", einer großen Freiluftausstellung, die manche Überraschungen und "Aha-Effekte" bietet. (pwr)