Als er für den Hamburger SV spielte, feierte der Verein große Erfolge. Uwe Seeler wurde mit dem HSV deutscher Meister im Fußball. Er gewann den DFB-Pokal und wurde Torschützenkönig der Bundesliga. Doch das alles ist schon lange her.

Uwe Seeler gehört zu den bekanntesten deutschen Fußballern aller Zeiten. An diesem Samstag wird er 80 Jahre alt. Noch heute feuert er den HSV regelmäßig von der Tribüne aus an. Auch seinen Geburtstag wird er im Stadion verbringen. Dann spielt sein Club nämlich gegen Borussia Dortmund.

Grund zum Jubeln gibt es beim HSV im Moment wenig. Der Verein steht in der Bundesliga auf dem letzten Platz. Die Mannschaft hat erst zwei Tore geschossen und noch kein Spiel gewonnen.

Der HSV ist der einzige Verein, der von Anfang an in der Bundesliga dabei ist. Zuletzt verhinderte der Club den Abstieg aber oft nur knapp. In dieser Saison sieht es besonders schlecht aus. Uwe Seeler sagt: «Ich hoffe, dass ich den Abstieg des HSV nie erlebe.»