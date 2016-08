Fußball spielen in der Hitze

Allzu lange hielt man es am Wochenende nicht in der prallen Sonne aus. An vielen Orten war es einfach zu heiß.

Die Fußballer aus der Bundesliga durften sich trotzdem nicht im Schatten ausruhen. Sie mussten sogar in der Hitze über den Platz rennen.

«Ein Sprint und man war total kaputt», erzählte Gonzalo Castro von Borussia Dortmund Reportern. Er ärgerte sich, dass die Partien nicht auf den Abend verlegt worden waren. Auch andere fanden es zu warm. «Es war Wahnsinn in der Hitze», sagte Bas Dost aus Wolfsburg.

Immerhin durften die Fußballer zwischendurch kurze Trinkpausen einlegen. In Köln wurde das Spiel sogar für längere Zeit unterbrochen. Das hatte allerdings nichts mit der Hitze zu tun, sondern mit dicken Hagelkörnern, die vom Himmel fielen.

Grundsätzlich gibt es für Schiedsrichter verschiedene Gründe, ein Spiel zu unterbrechen oder sogar frühzeitig zu beenden. Zum Beispiel, wenn der Platz nach heftigen Regenschauern nicht mehr bespielbar ist. Oder wenn ein Unwetter Spieler oder Zuschauer gefährdet. Diese Gefahr sahen die Schiedsrichter bei der Hitze anscheinend noch nicht.