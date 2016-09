Genugtuung für Kachelmann

Frankfurt/Mannheim. Fünf Jahre nach dem Freispruch im Vergewaltigungsprozess hat Wettermoderator Jörg Kachelmann im Zivilverfahren gegen seine Ex-Geliebte einen großen Erfolg errungen. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt entschied gestern, dass Claudia D. 2010 ihren einstigen Liebhaber "vorsätzlich und wahrheitswidrig" der Vergewaltigung bezichtigt habe. Die Journalistin wurde dazu verurteilt, Kachelmann medizinische Gutachten in Höhe von 7100 Euro zu erstatten.

Diese waren für seine Verteidigung angefallen, nachdem Kachelmann im März 2010 nach der Strafanzeige von Claudia D. am Frankfurter Flughafen festgenommen und in Untersuchungshaft gekommen war. Das OLG zeigte sich überzeugt, dass sich Claudia D. die Verletzungen durch die angebliche Vergewaltigung selbst zugefügt habe. Der Senat stützte sich auf das Gutachten des Frankfurter Rechtsmediziners Marcel Verhoff.

Widersprüchliche Aussagen

Claudia D. hatte angegeben, ihr Ex-Geliebter habe sie in der Nacht zum 9. Februar 2010 mit dem Messer am Hals ins Schlafzimmer gezerrt und vergewaltigt. Das Bild der Verletzungen spreche insgesamt dafür, dass sich die Schwetzingerin diese selbst zugefügt habe, heißt es im Urteil. Claudia D. habe sich in ihren Aussagen in viele Widersprüche verstrickt. Kachelmanns Ex-Geliebte habe mit ihrer falschen Strafanzeige "rechtswidrig und schuldhaft" gehandelt, stellte das OLG in der 33 Seiten langen Urteilsbegründung weiter fest. Sie sei mit "direktem Vorsatz" und "krimineller Energie" vorgegangen. Als Motiv komme Rache aus Eifersucht in Frage.

Nach der Entscheidung zeigte sich Kachelmann "dankbar" für das Urteil. Es stehe nun zweifelsfrei fest, dass er wegen der falschen Beschuldigungen "Opfer eines Verbrechens" geworden sei. Nach dem Freispruch in Mannheim im Mai 2011 seien Restzweifel geblieben. Nun habe er das Vertrauen in die deutsche Justiz zurückerhalten. Kachelmanns Anwalt Johann Schwenn wies darauf hin, dass wegen der Falschaussage, die zur U-Haft für Kachelmann führte, die Staatsanwaltschaft Mannheim oder Frankfurt aktiv werden könnten.

Claudia D. sieht sich als Opfer eines Justizskandals. Ihr vorzuwerfen, sie habe falsch ausgesagt und die Vergewaltigung Kachelmanns nur erfunden, sei ein "katastrophales Fehlurteil", sagte sie dieser Zeitung.

Die Mannheimer Staatsanwaltschaft prüft weitere Schritte. Eine Sprecherin sagte, möglicherweise liege der Anfangsverdacht einer falschen Verdächtigung vor. Dazu würden die schriftlichen Urteilsgründe vom Frankfurter Oberlandesgericht angefordert. dpa/mk