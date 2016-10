Grüne fordern Recht auf Heimarbeitsplatz

Berlin. Die Grünen pochen für alle Beschäftigten in Deutschland auf einen Rechtsanspruch auf flexibles Arbeiten und ein sogenanntes Home-Office, "sofern keine wichtigen betrieblichen Gründe dagegen sprechen". In einem Positionspapier, das dieser Zeitung vorliegt, appellieren die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Kerstin Andreae (Freiburg), und der Bundesgeschäftsführer der Partei, Michael Kellner, an Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), den Weg für einen derartigen Rechtsanspruch frei zu machen. "Appelle aus der Politik reichen für einen Umbruch nicht aus." Alle Beteiligten - Arbeitgeber, Gewerkschaften und Beschäftigte - stünden in der Pflicht, "sich an einen Tisch zu setzen und Lösungen für das Von-zuhause-Arbeiten zu entwickeln".

Andreae und Kellner verweisen darauf, dass die Digitalisierung eine zunehmende Flexibilisierung notwendig mache. "Das Büro ist digital immer präsent." Das habe Vor- wie Nachteile, könne schnell zur eigenen Ausbeutung führen, habe aber auch den Vorteil, "dass wir nicht von morgens bis abends im Büro sitzen müssen".

Allerdings würden die geltenden Gesetze und die Gerichte von einer anderen, im Grunde veralteten Arbeitswelt ausgehen, in der Arbeit sowohl zeitlich wie auch räumlich getrennt werden.

Gleichzeitig wünschten sich viele Beschäftigte eine Flexibilisierung ihrer Arbeit. So würden derzeit nur zwölf Prozent aller abhängig Beschäftigten gelegentlich oder überwiegend von zuhause aus arbeiten, obwohl dies bei 40 Prozent der Arbeitsplätze theoretisch möglich wäre.

In den meisten Fällen scheitere der Wunsch nach einem Home-Office an den Arbeitgebern. "Für ein Mindestmaß an flexibler Arbeit ist aber ein Umdenken, ja ein kultureller Umbruch notwendig", schreiben die Wirtschaftsexpertin der Grünen und der Bundesgeschäftsführer.