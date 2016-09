Hacker erpressen Firmen doppelt so oft

Stuttgart. Firmen in Baden-Württemberg werden immer häufiger von Hackern attackiert. Dies erklärt Ralf Michelfelder, Chef des Landeskriminalamts (LKA), im Interview mit dieser Zeitung. Besonders bedrohlich seien Angriffe durch Erpresser-Trojaner, auch Ransomware genannt. "Wir stellten für 2014 in Baden-Württemberg rund 200 Fälle fest, 2015 waren es schon rund 590 Fälle. In diesem Jahr sind wir bereits über der Gesamtzahl von 2015. Wir rechnen 2016 mit einer Verdopplung der Fälle", sagte Michelfelder. Mittlerweile gebe es über 100 Versionen dieses Schadprogramms. Nur wenn die Firmen auf die finanziellen Forderungen eingingen, werde ihr System freigeschaltet.

Auch der Jigsaw-Virus bereite große Probleme. "Er löscht den Betroffenen jede Stunde eine Datei", sagte Michelfelder. Der LKA-Chef berichtet von einem Ermittlungsverfahren, bei dem eine Summe von zehn Millionen Euro erpresst worden sei. Insgesamt habe es 2015 in Baden-Württemberg bei der Cyberkriminalität "mindestens 20 000 Fälle" gegeben.

Daneben bereiten den Sicherheitsbehörden Betrugsfälle in Unternehmen viel Arbeit. Oft angewandt werde der sogenannte Geschäftsführer-Betrug, bei dem sich Personen als Inhaber oder Geschäftsführer ausgeben und Mitarbeiter dazu anweisen, Überweisungsaufträge in Millionenhöhe zu tätigen. Das Geld landet dann auf den Konten von Betrügern. "In den vergangenen anderthalb Jahren gab es in Baden-Württemberg wegen dieser Masche in zwölf Fällen einen Schaden von über 25 Millionen Euro", sagt Michelfelder.

Weiter berichtet der LKA-Chef, dass sich die Unruhen in der Türkei auch auf den Südwesten übertragen hätten. Seit dem Putschversuch habe es 19 Straftaten - zum Beispiel Angriffe, Bedrohungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen - gegen Gülen-nahe Einrichtungen und Personen gegeben.