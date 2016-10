Abgeordnete sagen Servus

Blick in den Berliner Bundestag. Kanzlerin Angela Merkel steht bei Beratungen über den Haushalt am Rednerpult (Bild vom September).

Wiesbaden/Berlin. Der Alterspräsident, vier frühere Bundesminister, der ehemalige Menschenrechtsbeauftragte, eine streitbare Vertriebenenpolitikerin und ein vormaliger Fernsehkommissar: Prominente Bundestagsabgeordnete aus Hessen treten bei der Neuwahl im kommenden Jahr nicht mehr an und scheiden - zum Teil nach Jahrzehnten - aus dem Parlament aus. Der frühere Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber ist mit 80 Jahren der älteste aus der Riege der hessischen Parlamentarier, die ihren Platz im Berliner Reichstagsgebäude räumen. Zu den strittigsten gehört wohl Erika Steinbach.

Erika Steinbach (73, CDU)

Nach ihrem Rückzug als Präsidentin des Bundes der Vertriebenen vor zwei Jahren hat Erika Steinbach auch den Verzicht auf eine neuerliche Kandidatur in ihrem Frankfurter Wahlkreis erklärt. Obwohl sie nie ein Regierungsamt innehatte, zählt die Politikerin zu den bekanntesten, zugleich aber auch umstrittensten Politikerinnen in der Bundeshauptstadt. Den Bau des Vertriebenenzentrums in Berlin hat sie nach Streit mit früheren polnischen Regierungen durchgesetzt. Zuletzt profilierte sich Steinbach als offene Kritikerin der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel. Mancher Eintrag in sozialen Netzwerken der seit 1990 im Bundestag vertretenen CDU-Politikerin, so der mit einem einsamen weißen Mädchen unter vielen Schwarzen ("Deutschland 2030"), hat auch Parteifreunde verärgert.

Heinz Riesenhuber (80, CDU)

Zwei Mal hat Heinz Riesenhuber den neugewählten Bundestag als Alterspräsident eröffnet. Unter Kanzler Helmut Kohl war der studierte Chemiker von 1982 bis 1993 Bundesforschungsminister. Das Markenzeichen des zuletzt mehrmals im Main-Taunus-Kreis direkt gewählten Abgeordneten ist die Fliege, die er stets statt einer Krawatte trägt. Noch immer ist Riesenhuber auch das Bundestagsmitglied mit den höchsten ausgewiesenen Nebeneinkünften, vor allem aus Aufsichtsratsmandaten.

Franz Josef Jung (67, CDU)

In der hessischen Landespolitik war Franz Josef Jung aus dem Rheingau einst als enger Vertrauter Roland Kochs aktiv, unter anderem als CDU-Fraktionschef. 2005 wechselte er als Verteidigungsminister in die Bundesregierung, 2009 war er noch für kurze Zeit Arbeitsminister in der Regierung aus Union und FDP, bevor er wegen der vorausgegangenen Affäre um Luftangriffe in Afghanistan zurücktrat. Jetzt will er sich ganz auf die Arbeit als Notar in Eltville am Rhein zurückziehen.

Kristina Schröder (39, CDU)

Kristina Schröder ist die jüngste der ehemaligen Bundesminister, die sich jetzt auch aus dem Parlament zurückziehen. Zwischen den Jahren 2009 bis 2013 war sie Ressortchefin im Ministerium für Familie, Jugend und Frauen und bekam in dieser Amtszeit auch ihr erstes Kind. Mittlerweile zweifache Mutter, gibt sie jetzt auch ihren Wiesbadener Bundestagswahlkreis auf.

Brigitte Zypries (62, SPD)

Als Bundesjustizministerin von 2002 bis 2009 hat Brigitte Zypries ebenfalls Kabinettserfahrung in Berlin. Derzeit ist sie Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium ihres Parteichefs Sigmar Gabriel. Ihren seit 2005 drei mal direkt eroberten Wahlkreis in Darmstadt will sie Jüngeren überlassen, dort aber Stadtverordnete bleiben.

Charles Muhamed Huber (59, CDU)

Noch am Abend der Bundestagswahl 2013 überwarf sich Charles Muhamed Huber mit seiner Partei in Darmstadt, wo er den Wahlkreis gegen die Sozialdemokratin Zypries verlor. Die Schuld dafür gab er der örtlichen CDU, die ihn im Wahlkampf nicht ausreichend unterstützt habe. Dass er doch über die Landesliste ins Parlament einzog, erfuhr der Schauspieler und ehemalige Kommissar der ZDF-Serie "Der Alte" erst später, doch zur Aussöhnung mit dem CDU-Kreisverband kam es nie mehr. 2017 tritt Huber nicht mehr an.

Tom Koenigs (72, Grüne)

Tom Koenigs begann seine politische Karriere als Umweltdezernent und später Kämmerer in Frankfurt. Anschließend war er für die Organisation der Vereinten Nationen (United Nations Organization, UNO) im Kosovo, Guatemala und Afghanistan tätig. Bevor er 2009 für die hessischen Grünen in den Bundestag einzog, war er auch ein Jahr lang Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung. Seinen Wahlkreis hatte er in Gießen. Der studierte Betriebswirt entstammt einer Kölner Bankiersfamilie.