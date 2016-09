Abhöraktion von Anfang an bekannt

Wiesbaden. Der beim Verfassungsschutz tätige Ehemann flirtet nach eigenen Angaben in einer Chat-Hotline - aus dem Kasseler Internetcafé, wo just um diese Zeit dessen Inhaber Halit Yozgat vom rechtsextremistischen NSU ermordet wird. Doch davon will der Beamte, Andreas Temme, nichts mitbekommen haben. Seine damals hochschwangere Frau glaubt ihrem Mann und steht zu ihm, wie sie gestern - zehn Jahre später - im NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags versichert. Dass kurz danach der gemeinsame Telefonanschluss des Ehepaars abgehört wurde, habe sie von Anfang an gewusst, schildert die heute 44-Jährige überraschend. Und der damalige Geheimschutzbeauftragte des hessischen Landesamts für Verfassungsschutz gibt preis, dass er und ein Kollege trotz allem versucht haben, Temme in dem Amt zu halten: Die 42. Sitzung des Wiesbadener Ausschusses hat gestern einige neue Erkenntnisse gebracht.

Von der Abhöraktion gewusst

Ob ihr in der fraglichen Zeit im April 2006 etwas Besonderes an ihrem Mann aufgefallen sei, fragt der Ausschussvorsitzende Hartmut Honka (CDU) Frau Temme. Nein, dazu sei sie in der Schwangerschaft auch viel zu sehr mit sich selbst und etwa dem Einrichten des Kinderzimmers beschäftigt gewesen, antwortet sie. Von dem Mord an Yozgat habe sie erstmals am Sonntag nach der Tat gehört, als ein örtliches Anzeigenblatt darüber berichtete. Zufällig seien sie und ihr Mann an dem Tag die Holländische Straße entlanggefahren, in der das Internetcafé liegt. Das kenne er, habe ihr Mann gestanden und es ihr im Vorbeifahren auch gezeigt. Er habe dienstlich dort zu tun gehabt. Erst nachdem Temme Tage später selbst unter Mordverdacht geriet, habe er ihr die Sache mit dem Flirtchat gestanden. Was sie dabei besonders störte: "Dass er immer mit derselben Frau chattete".

NSU-Ausschuss des hessischen Landtags Seit Jahren beschäftigt sich der NSU-Ausschuss im hessischen Landtag mit den Umständen der Ermordung von Halit Yozgat. Die Tat in Kassel gilt heute als neunter Mord der Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU). Es besteht der Verdacht, dass nach dem NSU-Mord vom April 2006 Verfassungsschutz und Polizei eher gegeneinander gearbeitet haben. Der Verfassungsschützer Andreas Temme war zum Zeitpunkt des Mordes am Tatort. Er surfte nach eigenen Angaben privat im Internet. Bis heute behauptet Temme, er habe nichts von der Bluttat mitbekommen. Er stand anfangs unter Tatverdacht, die Ermittlungen wurden jedoch später eingestellt. Die Polizei wollte im Zuge der Ermittlungen auch die von Temme geführten V-Leute befragen. Unter ihnen soll auch einer aus der Neonazi-Szene gewesen sein. Doch der damalige Innenminister und heutige Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) untersagte die Vernehmung der V-Leute durch die Kripo, die nur schriftliche Fragen stellen durfte. kn

Am meisten überrascht die Ausschussmitglieder aber, dass Frau Temme von Anfang von der Telefonabhöraktion gewusst haben will. Es werde ihr wohl jemand von der Polizei gesagt haben, "von wem soll ich es denn sonst erfahren haben", fragt sie zurück. Später schließt sie doch nicht aus, dass sie oder ihr Mann von selbst darauf kamen. Jedenfalls habe sie einmal mit ihrer Freundin so lange über Kinder gesprochen, dass sie sich schließlich bei den mithörenden Beamten dafür entschuldigt habe, "dass es so langweilig ist".

Doch einiges bleibt ungereimt in der Aussage der Frau. So beschreibt sie die Wohnungsdurchsuchung nach der Festnahme Temmes als nachlässig. Der Dachboden sei gar nicht einbezogen worden. Später berichtet sie dann, dass sie bei der Durchsuchung gar nicht anwesend war. Sie habe es eben daraus geschlossen, dass auf dem Dachboden keine Einweghandschuhe zu finden waren, wie sie die Beamten sonst an vielen Stellen zurückließen. Nach der politischen Einstellung Temmes gefragt, nennt ihn seine Frau "mittig" und "konservativ".

Der damalige Geheimschutzbeauftragte Gerold-Hasso Hess gibt zu, dass sein Mitarbeiter wenige Wochen nach der vorübergehenden Festnahme Temme die Wiedererteilung der ihm zuvor entzogenen "Sicherheitsermächtigung" telefonisch angekündigt hatte. Doch danach habe der Verfassungsschutzchef entschieden, dass der Mitarbeiter das Amt verlassen müsse, so dass nichts daraus wurde. Der Linken-Abgeordnete Hermann Schaus vermutet, das habe mit zwischenzeitlich bekanntgewordenen Recherchen der "Bild"-Zeitung zu dem Fall zu tun.