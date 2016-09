Al-Wazir schreckt Fraport

Wiesbaden. Den Bau des dritten Terminals am Frankfurter Flughafen hat der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir nicht verhindern können, weil Airportbetreiber Fraport schon rein rechtlich alle Trümpfe dafür in der Hand hatte. Und die je einstündigen Lärmpausen morgens oder abends, je nach Windrichtung und Region reichen vielen Anwohnern nicht. Als letztes Mittel bleibt dem Grünen-Politiker da noch die im Koalitionsvertrag mit der CDU vereinbarte Lärmobergrenze. Gestern stellte er seine Pläne dafür vor, wonach der Fluglärm gegenüber dem heutigen Stand nicht mehr wesentlich steigen darf. Doch wieder will Fraport nicht mitziehen.

"Nicht akzeptabel"

Dabei war diese Lärmobergrenze schon vor Jahren im Mediationsverfahren zum Flughafenausbau als Ziel genannt worden. Al-Wazir warnt eindringlich davor, was passiert, wenn sie jetzt nicht endlich umgesetzt wird. Der von den Gerichten in allen Instanzen bestätigte Planfeststellungsbeschluss lässt bis zum Jahr 2020 jährlich 701 000 Flugbewegungen an Deutschlands größtem Airport zu. Das wäre eine gewaltige Steigerung gegenüber den jetzt 468 000 Starts und Landungen. Zwar rechnet selbst Fraport nicht mehr mit so einem schnellen Anstieg der Zahl. Gleichwohl ist sie rechtlich gesichert, so dass der Fluglärm nach Berechnungen von Al-Wazirs Ministerium noch um 1,8 Dezibel zunehmen darf. Das klingt wenig, ist es aber nicht: Schon eine Steigerung um drei Dezibel verdoppelt den täglichen Dauerschallpegel.

Großer Arbeitgeber Mit mehr als 80 000 Beschäftigten bei mehr als 500 Unternehmen ist der Frankfurter Flughafen die größte lokale Arbeitsstätte in Deutschland. In dieser Zahl des Betreibers Fraport sind allerdings auch die Beschäftigten in den benachbarten Dienstleistungszentren The Squaire und Gateway Gardens berücksichtigt, in denen sich auch Unternehmen ansiedeln, die mit Luftverkehr oder Logistik nichts zu tun haben. Prominentes Beispiel für eine von Ausbaugegnern ins Feld geführte reine Arbeitsplatzverlagerung ist die Wirtschaftsprüfgesellschaft KPMG mit rund 2000 Beschäftigten, die zuvor in Frankfurt-Heddernheim gesessen hatte. Die größten Arbeitgeber am Flughafen sind die Lufthansa und der Fraport-Konzern selbst. lhe

Mit der Lärmobergrenze will der Minister eben jene zusätzlichen 1,8 Dezibel kappen. Nach seinen Worten bedeutet das jedoch nicht exakt ein Einfrieren des Fluglärms auf dem gegenwärtigen Stand, sondern lässt noch einen zusätzlichen Puffer zu. Wichtig ist ihm aber, dass besonders das Gebiet mit dem höchsten gemessenen Fluglärm nur noch unwesentlich wachsen darf. Schließlich seien schon heute in der Region rund 300 000 Menschen einem Dauerschallpegel von 50 Dezibel am Tag ausgesetzt. "Wir begrenzen also den Lärm und nicht die Flugbewegungen", wehrt sich Al-Wazir gegen den Vorwurf, dem Frankfurter Flughafen die Entwicklungsmöglichkeiten zu nehmen.

Doch der Betreiber Fraport sieht das anders. Vorstandschef Stefan Schulte lehnt die vorgeschlagene Lärmobergrenze als "nicht akzeptabel" ab. Sie dürfe die Ausbauziele nicht konterkarieren. Maßstab müsse das geltende Planfeststellungsverfahren sein, das keine solche Obergrenze vorsehe. Zugleich sagte Schulte aber, sein Unternehmen habe stets betont, "dass wir auf Basis der geltenden Rechts- und Genehmigungslage bereit sind, konstruktiv an kooperativen Lösungen mitzuarbeiten". Das lässt eine Hintertür für die von Al-Wazir vorgeschlagenen Verhandlungen mit Fraport und den Fluggesellschaften über eine freiwillige Vereinbarung offen. Kommt die nicht zustande, will der Minister seine Lärmobergrenze mit einer Änderung der Betriebsgenehmigung für den Flughafen durchsetzen.

Konkret sollen dann Fraport und die Airlines zu Lärmschutzmaßnahmen gezwungen werden, wenn im ersten Jahr die Lärmobergrenze überschritten wird. Im zweiten Jahr greift das Land dann zum schärfsten Schwert und friert die Zahl der Flugbewegungen ein, bis die Obergrenze wieder unterschritten wird. Doch Al-Wazir hofft, dass es dazu gar nicht kommen wird. Den Fluggesellschaften werde ein Anreiz zum Einsatz leiserer Maschinen und weiterer Schallschutzmaßnahmen gesetzt. Die Lärmobergrenze soll also schon vorbeugend wirken.

Lob und Kritik

Die Linke nennt sie dagegen ein "Placebo". SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel hält sie ohne Änderung des Planfeststellungsbeschlusses nicht für rechtssicher. Und der Verband Deutscher Verkehrsflughäfen nennt die Lärmobergrenze unzulässig: Die Ausbauziele eines Flughafens dürften "nicht durch willkürliche Eingriffe beeinträchtigt werden". Die Fluglärmkommission lobt dagegen, "dass die Landesregierung endlich den politischen Bekenntnissen und Versprechungen Taten folgen lässt".