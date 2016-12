Auto überschlägt sich und fängt Feuer - Familie gerettet

Weiterstadt. Dramatische Rettungsaktion am zweiten Weihnachtsfeiertag: Eine Schweizer Familie mit drei Kindern hat mit viel Glück und dank couragierter Ersthelfer einen schweren Unfall auf der Autobahn 5 in Südhessen überlebt.

Die Eltern, 48 und 45 Jahre alt, und ihre drei Kinder zwischen 7 und 14 Jahren aus Muttenz bei Basel waren am späten Montagabend auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) unterwegs. Nach einem Reifenschaden überschlug sich der Wagen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. "Das Fahrzeug kam auf der dritten Fahrspur zum Liegen, wo es anfing zu brennen", berichtete die Polizei am Dienstag.

Ersthelfer verständigten die Rettungskräfte und zogen die Insassen auf dem Wagen. Den genauen zeitlichen Ablauf der Rettungsaktion werde erst die Befragung der Helfer und Zeugen klären, sagte eine Sprecherin. Die beiden Eltern wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die drei Kinder sind nur leicht verletzt. Die Familie kam in eine Klinik nach Frankfurt.

Eine Polizeistreife, die gerade in der Nähe war, konnten den Brand so lange eindämmen, bis die Feuerwehr eintraf und den Wagen endgültig löschte. Andere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Allerdings musste die A5 für zeitweise komplett gesperrt werden, was mehrere Kilometer Stau zur Folge hatte. (dpa/lhe)