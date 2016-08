Bilanz mit einem Plus

LIMBURG. Offenheit als dicker Wälzer: 98 Seiten stark ist der Jahresbericht des Bistums Limburg. Zeigen sich die Körperschaften Bistum, Domkapitel und Schulstiftung stabil, ist der Bischöfliche Stuhl in finanzieller Schieflage. Zudem kämpft das Bistum weiter mit tausenden Austritten.

Eine neue Struktur der Finanzverwaltung hat sich das Bistum Limburg erst vor wenigen Monaten gegeben - es war eine wichtige Voraussetzung, um dem neuen Bischof, Monsignore Georg Bätzing, eine möglichst aufgeräumte Institution zu hinterlassen. Erstmals legt das Bistum jetzt die Jahresabschlüsse aller Körperschaften - Bistum Limburg, Bischöflicher Stuhl, Limburger Domkapitel und Schulstiftung des Bistums Limburg - gleichzeitig offen. Die Zahlen zeigen, dass die Ära Tebartz-van Elst noch immer nachwirkt - auch finanziell, vor allem aber in den Zahlen der Gläubigen. Sie stürzen noch immer ab, wenn auch minimal verlangsamt.

Die Bilanz der Körperschaft Bistum Limburg überschreitet in dem neuen Jahresabschluss erstmals die Milliarden-Euro-Grenze, sie weist zum 31. Dezember 2015 ein Volumen von 1,01 Milliarden Euro aus. Das sind rund 43 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Starkes Finanzpolster

Insgesamt 915 Millionen Euro der Bilanzsumme sind im Anlagevermögen der Körperschaft gebunden - also Grundstücke und Gebäude, Maschinen, Anlagen und Ausstattungen von Büro- oder Wohngebäuden. Das sind 112 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Das "Barvermögen" ist im Vergleich zu 2014 allerdings deutlich gesunken, um 69 auf 93 Millionen Euro. Mit Rücklagen von 335 Millionen Euro hat das Bistum Limburg ein starkes finanzielles Polster. Die Verbindlichkeiten des Bistums belaufen sich auf gut 51 Millionen Euro.

Insgesamt 65 Millionen Euro aus dem positiven Jahresergebnis des Bistums können verwendet werden: "Wir betreiben Risikovorsorge und investieren in wichtige pastorale Schwerpunkte unseres Bistums", erklärt Gordon Sobbeck, Finanzdezernent und Ökonom der Diözese. Er sieht - in allen Bereichen des Bistums - aber Herausforderungen: Langfristig sei damit zu rechnen, dass die Erträge aus der Kirchensteuer strukturell deutlich sinken werden. Daher müsse klug und verantwortlich gewirtschaftet werden, um auch künftig handlungsfähig zu bleiben. Neben der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung fällt nämlich im Bistum Limburg der "Tebartz-Faktor" besonders ins Gewicht: Die Zahl der organisierten Gläubigen, der "Mitglieder" fällt ungebremst weiter.

Waren bei Amtsantritt des umstrittenen Bischofs noch 669 258 Menschen Mitglied der katholischen Kirche im Bistum, so sind es zum Jahresende 2015 nur noch 635 326 Menschen. Legt man die Zahl der Gottesdienstbesucher zugrunde, so versprechen auch die für die Zukunft wenig Positives: Nur noch 63 753 Katholiken gehen im Bistum regelmäßig in die Kirche. Vor Franz-Peter Tebartz-van Elst waren es noch 21 000 mehr.

"Spürbare Entlastung"

Strukturell defizitär aufgestellt ist das "Herz" des Bistums Limburg, die Körperschaft Bischöflicher Stuhl. Dessen Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben: rund 80 Millionen Euro, wovon 73 Millionen Euro Anlagevermögen darstellen. Die Ergebnisrechnung aber weist ein Defizit von etwa 1,6 Millionen Euro aus. Sobbeck erläutert: "Dieses Defizit beinhaltet als einmalige Sondereffekte Aufwendungen aus der Rückabwicklung der Vermögensumschichtungen nach der Aufhebung des ehemaligen St. Georgswerks und Kosten der Vorbereitung der Veräußerung des Bestandes von 16 Wohnimmobilien." Die Vermögensumschichtungen nach der Aufhebung des St. Georgswerks im Jahr 2011 wurden im Jahr 2015 vollständig rückabgewickelt, spielt also künftig nicht mehr belastend in den Jahresabschluss hinein.

Vorteilhaft macht sich für das Bistum die Schulstiftung als rechtlich eigenständige Organisation bemerkbar: "Die Schulstiftung leistet spürbare finanzielle Entlastung für den Haushalt des Bistums und ermöglicht durch Projektfinanzierungen eine weitere Profilierung der Schulen in unterschiedlichen Bereichen", erklärt Finanzdezernent Sobbeck. Ihre Bilanzsumme ist durch einen erneuten Zuschuss in Höhe von zehn auf nunmehr 52 Millionen Euro angewachsen. Am geringsten in dem Gesamtwerk macht sich das Domkapitel aus: Dessen Bilanzsumme weist gut fünf Millionen Euro auf und ist größtenteils im Anlagevermögen gebunden.