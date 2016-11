Body-Cam setzt sich durch

Frankfurt. Oberkommissar Fabian D. vom 1. Polizeirevier hat eine bemerkenswerte Statur: Allein mit seinen 2,01 Meter Körpergröße ist der junge Mann ein Hingucker. Noch mehr Aufmerksamkeit zieht der Polizist auf sich, wenn er sich mit seinen beiden etwas kleineren Kollegen Thomas L. und Dennis M. auf Streife begibt, über die Frankfurter Einkaufsmeile Zeil schlendert und dabei seine Weste mit der knallgelben Aufschrift "Video" (vorn) und "Video Dokumentation" (hinten) überstülpt. An der Ecke Konrad-Adenauer-Straße bekommt es ein schwarz-weißer Pinscher prompt mit der Angst zu tun und bellt die Polizisten laut an.

Seit einem Jahr im Dauereinsatz

Dabei geht es beim Einsatz mit der sogenannten Body-Cam gar nicht darum, kleine Hunde zu erschrecken, sondern den Gefahren Herr zu werden, mit denen es die Polizisten im Dienst zu tun haben. Seit einem Jahr sind die etwa fünf Zentimeter langen Schulterkameras mit dem Appeal mittelalterlicher Kanonen in Miniaturausgabe nach einer fast zwei Jahre langen Probephase im Dauereinsatz. 99 etwa 800 Gramm schwere Westen zum Stückpreis von 1500 Euro hat Hessen seinen Ordnungshütern gegönnt.

14 davon haben den Weg nach Frankfurt gefunden, zum Beispiel in die Reviere nach Alt-Sachsenhausen oder in die Innenstadt. Wenn die drei Oberkommissare am helllichten Tag durch die Fußgängerzone patrouillieren, ist das Klima locker, zwei Leute fragen sie noch nach dem Weg. "90 Prozent unserer Einsätze fahren wir bei Dunkelheit", sagt Oberkommissar Marco Brehm, für die Body-Cams verantwortlicher Betreuer am 1. Polizeirevier.

Dann bekommen es die Polizisten oft mit alkoholisierten Leuten zu tun, die Stimmung kann dann auch schon mal kippen, bei Personenkontrollen hat sich nicht jeder im Griff - Aggressivität kommt auf. Und dagegen ist die Body-Cam wohl genau das richtige Rezept.

In Alt-Sachsenhausen hat durch die Präsenz der Kameras der Widerstand gegen Polizisten deutlich abgenommen, heißt es von der Polizei, in der Innenstadt ist die Zahl weniger rückläufig. Immerhin lieferten die Kameras bereits in vier Fällen Beweismaterial für die Strafverfolgung, in drei Fällen ging es um körperliche Gewalt, einmal um Polizistenbeleidigung. Aber es funktioniert auch andersrum: Da die Polizisten die Videomitschnitte nicht selbst löschen dürfen - sondern nur der Dienstgruppenleiter - wurde gegen einen Beamten ein Disziplinarverfahren in Gang gebracht, weil er sich bei dem gefilmten Einsatz nicht korrekt verhalten hatte.

Das Land schuf in seinem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) ab November 2015 einen zusätzlichen Passus, auf dessen Grundlage nicht nur das Video-, sondern auch das mitgelieferte Tonmaterial als Beweismaterial vor Gericht dienen soll. Die Kamera läuft zwar die ganze Zeit mit, aufgenommen wird aber erst per Knopfdruck - dann werden auch automatisch die vorher mitgefilmten 30 Sekunden gespeichert.

Dieses so genannte "Pre-Recording" hält Barbara Dembowski, die für Polizeifragen zuständige Referatsleiterin beim Hessischen Datenschutzbeauftragten, grundsätzlich "für problematisch, zumal der Gesetzgeber sagt, es darf erst aufgezeichnet werden, wenn die Gefahrensituation da ist".

Für Fabian D. und seine Kollegen ist das kein Thema - für sie hat sich der Alltag nämlich durchaus bewährt, auch wenn es mitunter zu kuriosen Situationen kommt. Mal drehen sich die Personen, die Oberkommissare ins Visier der Kamera nehmen, komplett ab, mal ignorieren sie das magische Auge komplett. Nicht auszuschließen ist aber auch, dass sich bei zunehmender Gewöhnung an das Bild von Polizisten mit Schulterkamera einige Leute wieder umso aggressiver verhalten - alles ist möglich.