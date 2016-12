Das Kreuz mit dem Kaiserlei-Kreisel

Offenbach/Frankfurt. Fast ein Vierteljahrhundert basteln Offenbach und Frankfurt nun schon an der Weiterentwicklung des Kaiserlei-Geländes. Das Areal liegt an der Nahtstelle zwischen den beiden Großstädten, jede hat Anteile daran. Einig sind sich die Kommunen darin, das Gebiet gemeinsam voranzubringen. Und das möglichst als Gewerbestandort. Die Lage in Guckweite zur Europäischen Zentralbank, mit einem S-Bahn- und Autobahnanschluss sowie dem Flughafen in der Nähe scheint ideal für Investoren. Viel bewegt haben die Kommunen bislang jedoch noch nicht. Nun soll der Umbau des Kaiserlei-Kreisels neue Impulse setzen.

Im Februar geht es los: Mehr als 37 Millionen Euro investieren die Städte zusammen mit Bund und Land, um die restlos überlastete Verkehrsdrehscheibe aus dem Weg zu räumen. Bis Ende 2019 soll sie mehreren Kreuzungen weichen; zumindest der Autoverkehr zwischen Frankfurt und Offenbach wird dann reibungsloser laufen als bisher. Seine Stadt "und Frankfurt rücken jetzt verkehrstechnisch näher zusammen", ließ der Offenbacher Oberbürgermeister Horst Schneider (SPD) mitteilen. Richtung Flughafen, nach Bad Homburg und Darmstadt dürfte es ebenfalls besser rollen, weil die Zufahrten zur Autobahn 661 verbessert werden.

Mit großen Hoffnungen

Offenbach knüpft große Hoffnungen an den Umbau. Die Stadt gewinnt insgesamt 18 Hektar Erschließungsfläche hinzu, die sie für dringend benötigte Gewerbeansiedlungen nutzen will. Frankfurt hingegen plant am Kaiserlei eine Multifunktionsarena für rund 13 000 Besucher. Die Kommunen liegen wegen des Projekts über Kreuz: Trotz des Kaiserlei-Umbaus geht in Offenbach die Angst vor dem "Superstau" um. Die Stadt lehnt deshalb die Frankfurter Pläne ab. Frankfurt hält an der Idee fest. Man stehe in guten Gesprächen mit der neuen Stadtregierung in Offenbach, heißt es.