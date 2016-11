„Die Bedrohung wird ansteigen“

Trier/Koblenz. Computer- und Internetkriminalität wird nach Expertenansicht in den nächsten zehn Jahren weiter deutlich wachsen: "Je mehr Digitalisierung in unserem Alltag Einzug hält, umso mehr Angriffsfläche bieten wir auch für Cyberkriminalität", sagte Staatsanwalt Eric Samel in Trier. 1500 Ermittlungsverfahren seien an der vor zwei Jahren gegründeten Landeszentralstelle Cybercrime (LZC) der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz bereits bearbeitet worden, berichtete deren Leiter, Oberstaatsanwalt Jörg Angerer. "Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Man kann das Dunkelfeld gar nicht benennen."

Meist noch in der analogen Welt

Zwar passiere nach wie vor der Hauptteil der Straftaten "in der analogen Welt", sagte Samel, der die LZC in Koblenz mit aufgebaut hat. Aber: "Die Bedrohung für die Bevölkerung durch Cyberkriminalität wächst in meinen Augen stetig." Immer mehr werde am Computer oder Smartphone erledigt. Um Opfer zu werden, reiche es, unbedacht eine Werbemail zu öffnen oder sich beim Surfen auf einer Internetseite ein Virus einzufangen, der im Hintergrund laufe.

Landeszentralstelle Cybercrime in Rheinland-Pfalz Die rheinland-pfälzische Landeszentralstelle Cybercrime (LZC) ist am 1. Oktober 2014 bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz eingerichtet worden. An der Spitze der Abteilung steht derzeit Oberstaatsanwalt Jörg Angerer. Die Hauptaufgaben der Zentralstelle bestehen in der Hauptsache aus Koordinierung und Unterstützung: Sie koordinieren eine einheitlichen Rechtsanwendung und unterstützen Staatsanwaltschaften und Polizei. Zudem bearbeitet die Zentralstelle Ermittlungsverfahren aus allen Bereichen der Internetkriminalität, soweit es sich um Verfahren von besonderer Bedeutung, besonderer Schwierigkeit und/oder besonderem Umfang handelt. Hdf

Die Ermittler unterscheiden nach Angaben Samels zwei Typen von Cyberkriminalität. Die eine, die sich ausschließlich im Netz abspielt: Täter spähen Daten und Passwörter aus, um illegale Kontoabbuchungen vorzunehmen. Oder um zu erpressen: Der Rechner werde komplett verschlüsselt und gesperrt - und erst wieder freigegeben, wenn man einen Betrag zahle, sagte Samel, der das LZC in Koblenz mit aufgebaut hat. "Wenn man nicht zahlt, sind die Daten weg."

Der zweite Bereich umfasse "jede Art der analogen Kriminalität", die sich ins Netz verlagere: Drogen- und Waffengeschäfte, Menschenhandel, Kinderpornografie bis hin zur Spionage. "Dabei ist das sogenannte Darknet nichts anderes als eine Online-Verkaufsform, in der man sich anonym ohne jegliche persönliche Kontakte bewegt", sagte Samel. Dies mache es für Ermittler auch so schwierig, Täter aufzuspüren. "Da steht ein zeitlicher, personeller und technischer Aufwand dahinter, den man nicht mit dem analogen Bereich vergleichen kann."

Nach Angaben von Angerer braucht man heute keine Expertise mehr, um ein Cyber-Krimineller zu werden. "Man kann im Netz alles kaufen, auch die Dienstleistung dafür: "crime as a service". Kriminelle stellten "Werkzeuge" (tools) zur Verfügung, mit denen man Straftaten begehen könne. "Dafür muss man kein Informatiker sein", sagte Samel.

Die im Oktober 2014 gegründete LZC leiste einen ganz wesentlichen Beitrag, gegen Cyberkriminalität vorzugehen, sagte Samel. Es gebe aber noch Ausbaubedarf. Derzeit gibt es dort zweieinhalb Stellen von Staatsanwälten. Auch die internationale Kooperation müsse ausgeweitet werden: "Cyberkriminalität ist kein regionales oder nationales, sondern ein internationales Problem, das man auch nur international angreifen kann." Viele Rechner stünden im Ausland. "Wenn ich keinen zeitnahen Zugriff bekomme, sind die Daten weg."

Cyberkriminalität werde künftig alle Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz mehr beschäftigen, ist sich Samel sicher. "Es wird zunehmend Mischformen geben: Zum Beispiel der Falschgeld- oder Drogenhändler, der im Darknet kauft und analog unters Volk bringt." Auch wegen dieser Entwicklung würden Staatsanwälte ab dem nächsten Jahr bei der LZC geschult, sagte Angerer. Auch wenn derzeit kein Ausbau geplant sei: "Mehr Manpower ist immer schön."