„Die Haltung zählt“

Joachim Gauck spricht mit Schülern aus unterschiedlichen Nationen. © dpa

Offenbach. Bundespräsident Joachim Gauck hat die Zuwanderer in Deutschland aufgefordert, sich mehr in die Gesellschaft einzumischen und sich zur Demokratie zu bekennen. Zugleich müsse die Gesellschaft für das demokratische System einstehen und Jugendlichen eine Perspektive geben, damit Radikale nicht die Chance bekämen, Verunsicherte zu ködern. "Nicht die Herkunft zählt, sondern die Haltung", sagte Gauck gestern in einem Berufsschulzentrum in Offenbach, der Stadt mit dem höchsten Ausländeranteil in Deutschland. "Die entscheidende Trennlinie in unserem Land verläuft zwischen Demokraten und Nicht-Demokraten."

"Integration ist nicht nur eine große Herausforderung für die aufnehmende Gesellschaft, sie ist auch eine große Herausforderung für die Einwanderer", betonte Gauck in seiner rund 13-minütigen Rede über das Zusammenleben von Einheimischen und Zugewanderten. Der Staat müsse Nachteile ausgleichen, etwa Sprach- und Integrationskurse anbieten und die Aufnahme von Migranten in den Arbeitsmarkt fördern. "Aber letztlich hängt es vom Willen eines jeden Einwanderers ab, ob er Deutschland als sein neues Zuhause betrachtet, seine Rechte und Pflichten wahrnehmen und Teil dieser Gesellschaft werden will."

Werben für die Demokratie

Der Bundespräsident mahnte auch: "Wir dürfen durch unser Desinteresse und unsere Zurückhaltung Islamisten und Terroristen nicht das Feld überlassen." Die Gesellschaft müsse für Demokratie werben. "Statten wir Sozialarbeiter, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Ausbilder mit Argumentationshilfen und Regeln aus, um Kinder und Jugendliche zu Demokraten zu erziehen", verlangte Gauck. Das Recht auf freie Entfaltung des Individuums müsse genauso verteidigt werden wie die Meinungsfreiheit, die Gleichberechtigung von Frau und Mann, die sexuelle Selbstbestimmung und der säkulare Staat, betonte das Staatsoberhaupt. dpa