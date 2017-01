Eine außergewöhnliche Mordserie

Gießen/Düsseldorf. Eine Frau in einem braven, grauen Pullover sitzt mit gefalteten Händen auf der Anklagebank des Gießener Landgerichts. Mehrere Fernsehteams und Fotografen richten ihre Kameras auf die 35-Jährige aus Aachen, die drei Menschen innerhalb eines Monats ermordet haben soll. Aus Habgier. Um an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Zum Prozessauftakt bezeichnet der Staatsanwalt den Fall gestern als "außergewöhnlich". Es sei selten, dass eine Frau für eine Raubmordserie wie diese verantwortlich sein soll, erläutert Anklagevertreter Thomas Hauburger. "Ein vergleichbarer Fall ist mir nicht bekannt."

Dieser Fall beginnt im vergangenen April im mittelhessischen Gießen mit einem Wohnungsbrand und wird die Ermittler später zu zwei getöteten Frauen in Düsseldorf führen. Bei dem Brand, der den Auftakt zu der mutmaßlichen Mordserie bildet, kann die Feuerwehr die Flammen schnell löschen. Doch für einen 79-Jährigen, einen in der Region bekannten Zauberer, kommt scheinbar jede Hilfe zu spät. Bald aber wird klar: Der Mann kam nicht durch das Feuer um, er wurde erwürgt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte das Feuer gelegt hat, um ihre Tat - Mord und Diebstahl eines Laptops - zu vertuschen. Doch Genspuren bleiben am Tatort. Diese Spuren sowie Zeugenaussagen und widersprüchliche Angaben der 35-Jährigen machen sie zur Verdächtigen. Zudem hatte sie den 79-Jährigen, ihren früheren Nachbarn, schon einmal bestohlen. Ansonsten habe die Frau bislang "relativ unauffällig" gelebt, so die Anklage.

Als die Ermittler die Wohnung der 35-Jährigen durchsuchen, bekommt der Fall eine unerwartete Wendung und deutlich größere Dimension. Sie finden gestohlene EC-Karten und eine Schmuckschatulle, die sie mit zwei Todesfällen in Düsseldorf in Verbindung bringt. Bei den getöteten Frauen handelt es sich wohl um Zufallsopfer.

Urteil soll Ende Mai fallen

Die Angeklagte soll dort Anfang Mai 2016 eine 86-Jährige in deren Wohnung überwältigt und mit einem Halstuch erdrosselt haben, um sie auszurauben. Wenig später kommt die 58 Jahre alte Tochter des Opfers hinzu. Die 35-Jährige überwältigt sie nach Darstellung der Anklage ebenfalls und verabreicht ihrem Opfer Medikamente, damit es die Geheimnummern der EC-Karten preisgibt. Danach soll die Aachenerin die 58-Jährige mit einem Kissen erstickt haben. Mit ihrer Beute - neben den EC-Karten auch Schmuck, die Schatulle sowie DVDs von Ärzteserien - macht sie sich davon.

Das Urteil wird für Ende Mai erwartet. Das Gericht plant fast 30 Verhandlungstage und die Befragung von 124 Zeugen.