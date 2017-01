Eine endlose Geschichte

Frankfurt. Der Streit um die Zukunft der Frankfurter Pferderennbahn, die dem geplanten Bau einer Akadamie des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) weichen soll, droht immer mehr zu einer schier endlosen Geschichte zu werden. Ein Bürgerentscheid gegen das Vorhaben war 2015 wegen der geringen Beteiligung der Frankfurter Stimmberechtigten gescheitert. Doch die Betreiber der Pferderennbahn geben nicht auf und haben die Stadt mit einer Welle von Klagen überzogen. Zwar gab das Frankfurter Landgericht im Dezember nach langem Ringen der Räumungsklage der Stadt gegen den Rennklub statt. Doch dagegen hat letzterer schon Berufung eingelegt, und in der nächsten Woche steht noch die Entscheidung der Richter über die von dem Klub bestrittene Rechtmäßigkeit der Kündigung seines Geländes durch die städtische Hippodrom GmbH an. Nachstehend die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Wie sind die Mehrheiten im Stadtparlament zur Aufgabe der Pferderennbahn, und welche Rolle spielt der Bürgerentscheid?

Die Aufgabe der Rennbahn, die nach Angaben des Magistrats in den vergangenen Jahren nur dank erheblicher Zuschüsse der Stadt am Leben gehalten werfen konnte, und der Bau der DFB-Akademie an diesem Standort war zwischen CDU, SPD und Grünen schon Konsens, bevor diese Parteien nach der Kommunalwahl 2016 eine Koalition eingegangen sind. Die Kampagne des Rennklubs zu dem Bürgerentscheid am 21. Juni 2015 kritisierten sie als mit viel Geld aufgezogen und mit zahlreichen falschen Aussagen gespickt - etwa über angebliche Kosten für den Steuerzahler von 84 Millionen Euro. Bei dem Bürgerentscheid stimmten zwar 62 900 Frankfurter für den Erhalt der Rennbahn und nur 40 196 dagegen. Die für eine Rechtskraft erforderliche Mindestbeteiligung von 25 Prozent der Abstimmungsberechtigten wurde aber deutlich unterschritten, so dass das Bürgerbegehren "Pro Rennbahn" scheiterte.

Die Frankfurter Galopprennbahn Die Frankfurter Galopprennbahn im Stadtteil Niederrad hat eine über 150 Jahre alte Geschichte. Sie wurde in den Jahren 1864 und 1865 auf Initiative des Rheinischen Rennvereins errichtet. Vorbild war die Pariser Rennbahn in Vincennes. Eröffnet wurde sie 1865 mit viel Prunk und Pomp und unter Anwesenheit etlicher gekrönter Häupter. Präsidenten des Rheinischen Rennvereins waren jeweils Prinzen oder - in einem Fall - ein Landgraf. 1896 wurde dann aus dem Zusammenschluss des Rheinischen Rennvereins und des Vereins für Hindernisrennen der Frankfurter Rennklub gegründet. Die Tradition der Pferderennen auf dem Gelände hielt über Jahrzehnte hinweg an. Auf dem 32 Hektar großen Areal war bis Ende 2016 auch eine Golfanlage untergebracht, die inzwischen aufgegeben wurde. Geplant sind nunmehr der Bau einer Akademie als Leistungszentrum des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) sowie ein Bürgerpark. Darüber wird aber noch vor Gericht gestritten. Die Klagen vertritt der Schatzmeister des Rennklubs, Philipp Graf zu Solms-Wildenfels, der 2016 von den rechten Fraktionen BFF und AfD zum ehrenamtlichen Stadtrat in Frankfurt gewählt wurde. kn [mehr...]

Wie ist der Stand der Gerichtsverfahren?

Das Landgericht Frankfurt hat nach mehreren Befangenheitsanträgen und Verschiebungen sowie vergeblicher Suche nach einer gütlichen Einigung im Dezember 2016 der Räumungsklage der Stadt gegen den Rennklub stattgegeben. Letzterer hat dagegen Berufung eingelegt. Zwar ist der Räumungstitel gegen Hinterlegung einer sechsstelligen Summe als Sicherheitsleistung dennoch vorläufig vollstreckbar, worum sich die Stadt auch bemüht. Doch auch dagegen kann der Rennklub rechtlich vorgehen. Am Montag soll das Landgericht zudem über dessen Feststellungsklage verhandeln, die Kündigung seines Vertrags durch die städtische Hippodrom GmbH sei nicht wirksam, der Vertrag gelte noch bis zum Jahr 2028. Das juristische Tauziehen geht also weiter.

Wie groß ist der Zeitdruck, wann soll der Bau der DFB-Akademie auf dem Rennbahngelände beginnen?

Nach dem zwischen der Stadt und dem Deutschen Fußball-Bund geschlossenen Pachtvertrag hätte die Übergabe des Geländes bereits Anfang 2016 erfolgen sollen. Der Baubeginn war für Januar 2017 vorgesehen. Doch unabhängig von den Verzögerungen wegen der Gerichtsverfahren wird der Zeitdruck auch dadurch gemindert, dass die Kosten für den Bau der geplanten Akademie inzwischen stark gestiegen sind. Statt ursprünglich einmal geplanter 89 und später genannter 109 Millionen Euro sollen sie sich jetzt um weitere bis zu 20 Prozent erhöhen, spekuliert wird über bis zu 135 Millionen. Der DFB will sich deshalb auf einem außerordentlichen Bundestag im September die höheren Kosten genehmigen lassen. Insider rechnen mit einer Eröffnung der Akademie und des damit verbundenen Leistungszentrums erst nach 2020.

Was ist noch auf dem Gelände der Pferderennbahn geplant?

Der dort angesiedelte Golfklub hat seine Neun-Loch-Anlage inzwischen nach einem Vergleich mit der Stadt aufgegeben. Er erhielt dafür eine Entschädigung von 2,45 Millionen Euro. Für die DFB-Akademie sind rund 15 Hektar vorgesehen, daneben plant die Stadt auf dem Areal noch einen 9,4 Hektar umfassenden Bürgerpark mit Sport- und Erholungsmöglichkeiten, zudem sollen 8,6 Hektar rechtlich geschützter Bannwald erhalten bleiben.

Wie lange kann sich der Streit noch hinziehen?

Dazu wagt niemand eine Prognose. "Wir müssen viel Geduld haben und dicke Bretter bohren", sagt der langjährige Leiter des Frankfurter Liegenschaftsamts, Alfred Gangel, der als Geschäftsführer der städtischen Hippodrom GmbH auch nach Verabschiedung in den Ruhestand weiter mit der Materie befasst bleibt.