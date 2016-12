Eine Zeit des Neuanfangs im Bistum Limburg

Geht auf die Menschen im Bistum zu: Bischof Georg Bätzing. © dpa

Limburg. Das Bistum Limburg kann an Weihnachten auf 100 Tage Neuanfang blicken. So lange ist dann Bischof Georg Bätzing im Amt, der sich in den vergangenen rund drei Monaten in der Domstadt an der Lahn eingelebt und in seiner Diözese eingearbeitet hat. Auch wenn die Menschen im Bistum erleichtert nach vorne schauen - der Skandal um Bätzings Vorgänger Franz-Peter Tebartz-van Elst ist noch nicht vergessen. Dieser arbeitet seit Dezember 2014 als Apostolischer Delegat im Päpstlichen Rat für die Neuevangelisierung in Rom.

Mit Blick auf seine ersten 100 Tage als Oberhirte und die anstehenden Feiertage sagt Bätzing: "Das trifft sich gut und passt zusammen, denn Weihnachten ist das Fest des Anfangs schlechthin." Seine ersten Monate in Limburg seien ausgefüllt gewesen mit Begegnungen, Beratungen, Besuchen und Gottesdiensten. "Die Menschen im Bistum begegnen mir mit viel Freundlichkeit, Offenheit und großem Vertrauen. Das bestärkt mich und macht mir den Start in das neue Amt leicht", berichtet der 55-Jährige. "Ich spüre ein großes Interesse, dem Bischof begegnen zu wollen und werte das als gutes Zeichen: Das Bistum Limburg und sein Bischof gehören zusammen."

Pfarrer Paul Lawatsch, Bezirksdekan im Hochtaunus, hat die ersten Amtstage des neuen Bischofs als "durch und durch positiv" wahrgenommen. Er schätze dessen Offenheit und Bereitschaft, ins Bistum hineinwachsen zu wollen. "Die Stimmung hat sich ganz und gar zum Positiven verändert." Man spüre eine Mut machende und freudige Atmosphäre. Lawatsch lobt zudem, dass Bätzing den "synodalen Weg gemeinsam mit den Gremien als einen wichtigen Weg der Kirche" ansehe.

Mehr als zwei Jahre gewartet

Schon die Nachricht seiner Ernennung im Juli sorgte für Aufatmen in der Diözese mit ihren rund 635 000 Katholiken in Hessen und Rheinland-Pfalz. Denn auf den Nachfolger von Tebartz-van Elst hatten die Gläubigen mehr als zwei Jahre gewartet. Nach den Erfahrungen mit seinem umstrittenen Vorgänger punktete der neue Oberhirte rasch mit seiner bescheidenen und offenen Art: "Ich hoffe wirklich, dass ich auch des Vertrauens würdig bin, das man in mich legt", sagte er nach seiner Ernennung, damals noch Generalvikar im Bistum Trier. Zu Bätzings Bischofsweihe und Amtseinführung im September kamen etwa 2000 Menschen nach Limburg.

Zunächst aber steht für Bätzing das erste Weihnachtsfest als Bischof von Limburg an. Darauf freue er sich sehr, sagt er. Die Christmette feiere er "sozusagen als Aushilfe" im Westerwald. Am 25. Dezember dann wird er im Limburger Dom predigen. Ein Weihnachtswunsch: "Ich wünsche mir, dass viele Menschen Jesus als Lebenslicht entdecken und dass wir mit ihm zusammen gegen die Finsternis angehen, die Menschen dieser Erde in unterschiedlichen Nöten gefangen hält."