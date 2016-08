Flüchtlinge werden zu Azubis

Frankfurt. Der 19-jährige Abdisamed Abdullahi Mohamoud überprüft Gehäuse auf Dichtigkeit. Der Somalier, der 2014 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland kam, wird bei der Samson AG seit einem halben Jahr in einem Förderprogramm auf den Beruf des Industriemechanikers vorbereitet. Zusammen mit sieben anderen jungen Schutzsuchenden beginnt er im Frankfurter Stammwerk des Herstellers von Ventilen, Mess- und Regelgeräten im neuen Lehrjahr eine Ausbildung.

Wie viele Geflüchtete in Hessen im September als Azubis anfangen, weiß niemand genau. Von einer "sehr geringen Zahl" spricht die Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit, Kerstin Gerbig. Charlotte Venema von der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände nennt einen Grund: Die Erwartung, dass viele 2015 angekommene Flüchtlinge jetzt bereits mit einer Ausbildung beginnen könnten, basiere auf einer Fehleinschätzung. Die meisten seien zwar hoch motiviert und engagiert, aber erst ungefähr 22 Monate nach ihrer Ankunft an dem Punkt, dass sie - auch wegen der Sprache - mit einer Einstiegsqualifikation oder einer Ausbildung beginnen könnten. "Viele Unternehmen tun sich schwer", sagt Ausbildungsleiterin Andrea Schmidt. Dabei habe sie mit den Behörden nur gute Erfahrungen gemacht.

Mohamoud macht seine Arbeit in der Montage von Reglern ohne Hilfsenergie sichtlich Spaß. Damit er pünktlich um 6.45 Uhr anfangen kann, stehe er jeden Morgen um 4.30 Uhr auf, erzählt der 19-Jährige. "Das macht mir aber nichts aus." In der Berufsschule komme er auch gut zurecht. "Die technische Sprache ist ein bisschen ein Problem. Aber die ist auch für Leute schwierig, die hier geboren sind."

Programm „Wirtschaft integriert“ Mit dem Programm "Wirtschaft integriert" erleichtert Hessen jungen Flüchtlingen und Zuwanderern den Weg zum Berufsabschluss. "Als bisher einziges Land baut Hessen eine nahtlose Förderkette von der Berufsorientierung bis zum Ausbildungsabschluss auf. In jeder Phase erhalten die Teilnehmer berufsbezogene Sprachförderung", sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir zur Einführung im März. An dem Programm "Wirtschaft integriert" beteiligen sich die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit, der Hessische Handwerkstag, die Arbeitsgemeinschaft der hessischen Industrie- und Handelskammern sowie das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft. Die Landesregierung stellt dafür elf Millionen Euro bereit. Zielgruppe sind Frauen und Männer unter 27 Jahren, die noch nicht genug Deutsch sprechen, um eine Ausbildung ohne Hilfe zu absolvieren. Hdf

Von Somalia nach Frankfurt

Der 18 Jahre alte Khadar Ali, der vor fast zwei Jahren auch allein aus Somalia nach Deutschland kam und nach einem Bootsschaden auf dem Mittelmeer von der italienischen Küstenwache gerettet wurde, beginnt eine Ausbildung zum Fach-Lageristen. Der Beruf habe ihm während des vierwöchigen Orientierungspraktikums in der Lehrwerkstatt besonders gut gefallen. "Gabelstapler fahren macht Spaß", sagt er mit leuchtenden Augen. Aber nicht nur: Auch das Ein- und Auslagern der Waren im Hochregallager gefalle ihm gut. "Die Berufsschule war am Anfang schwer. Jetzt komme ich gut klar", sagt Ali. "Die Sprache ist der Schlüssel zu allem."

Samson hat zusätzlich 30 Stellen für die Ausbildung von Flüchtlingen geschaffen, so Schmidt. Unterstützt werden die jungen Leute von Paten in dem Werk mit seinen rund 1700 Beschäftigten. Zu den acht neuen Azubis kommen zwölf Flüchtlinge, die - wie zuvor Ali und der syrische Praktikant Mouhamad Alkallaf - mit Förderverträgen auf eine Ausbildung in Metall- und Logistikberufen vorbereitet werden. Darunter ist auch erstmals eine Frau: Die Iranerin will Mechatronikerin werden.

Ein vierwöchiges Praktikum in der Lehrwerkstatt, bei dem es darum geht, die Kompetenzen festzustellen, haben schon mehr als 40 Flüchtlinge absolviert. "Sie starten ganz normal wie ein Azubi, damit sie sehen, was in der Ausbildung passiert", erklärt der Leiter der technischen Ausbildung, Hans-Jürgen Strauß. "Das Durchhaltevermögen wird auch geschult." Mathe- und andere Fachkenntnisse werden abgefragt. Die Bilanz ist positiv: "Dass jemand für gar nichts in Frage kam, gab es bislang nicht", sagt Schmidt. Viele wollten aber erst noch einen Schulabschluss nachmachen oder besser Deutsch lernen. Dies sei wichtig, um bei der Bedienung der Maschinen Sicherheitsrisiken zu vermeiden, sagt Strauß. Das Verhalten werde bei den Praktika ernster genommen als eine Lücke in Mathe, sagt Schmidt.

Wer keine Lust habe, zu spät komme oder frech werde, habe keine Chance. Die Ausbilder haben jedoch durchweg gute Erfahrungen gemacht. Viele Flüchtlinge seien motivierter als normale Lehrlinge, sagt Strauß. Dass in Deutschland Pünktlichkeit groß geschrieben werde, hätten alle schon vor dem ersten Tag bei Samson gelernt, sagt der Ausbildungsleiter der Flüchtlinge, Hendric Jacoby. Praktikant Mouhamad Alkallaf hat in seiner Heimat Syrien sieben Semester Jura studiert. "Jura ist aber in jedem Land anders", sagt der 23-Jährige.