Frankfurt-Fan aus Äthiopien

Frankfurt. Der erste Eindruck, vor mehr als 50 Jahren, war enttäuschend. Damals vermisste Asfa-Wossen Asserate, äthiopischer Prinz, Kaiser-Großneffe und als Schüler der Deutschen Schule in Addis-Abeba mit der Vorstellung deutscher Romantik aufgewachsen, angesichts moderner Urbanität das typische Deutsche in Frankfurt. "Der Taxifahrer hat sich kaputt gelacht, als ich fragte, wo ist denn das wahre Deutschland", erinnert sich Asserate. "Dann sagte er, ich zeige Ihnen das wahre Deutschland- und fuhr uns nach Sachsenhausen."

Inzwischen bezeichnet sich Asserate als "glücklichen Frankfurter" und lässt kein böses Wort über die Mainmetropole zu. "Frankfurt ist meine Heimat und Äthiopien ist mein Vaterland", betont der Unternehmensberater und Buchautor, der gerade ein Buch über die Migration aus Afrika geschrieben hat. "Und ich lasse niemanden irgendwas gegen Frankfurt sagen. Das sind sowieso nur Menschen, die Frankfurt nicht kennen."

Er lebe inzwischen seit dem Jahr 1972 am Main und gehöre "inzwischen zum alten Eisen". Auch mit der wachsenden Skyline und den glitzernden Bürotürmen hat er sich ausgesöhnt, obwohl seine Schulfibel ihm einst doch ein ganz anderes Deutschlandbild vermittelt hatte - daher auch die ursprüngliche Enttäuschung. Damals hatte er hohe Fachwerkgiebel erwartet, mittelalterliche Spuren und überhaupt die allgegenwärtigen Spuren von Dichtern und Denkern.

Migration größte Herausforderung

"Ich nenne Frankfurt eine provinzielle Metropole", sagt er mittlerweile. "Auf der einen Seite können Sie in Frankfurt alles haben, was Sie in London, Paris oder New York finden. Auf der andern Seite ist das in einem Umkreis von 1,5 Kilometer von der Hauptwache - das ist einmalig."

Der Frankfurter, einst nach dem Sturz seines Großonkels, Kaiser Haile-Selassie der erste äthiopische Flüchtling in Deutschland, hat längst die deutsche Staatsbürgerschaft. Doch sein Geburtsland und Afrika liegen dem Autor, der mit seinem Buch über Manieren Bekanntheit erlangte, weiterhin am Herzen. Sein Buch "Die neue Völkerwanderung" versucht, auch deutschen Lesern mit wenig Wissen über die Verhältnisse in Afrika zu erklären, was Hunderttausende Menschen dazu bringt, trotz aller Risiken und Gefahren eine Weg durch Wüsten und über das Mittelmeer nach Europa zu suchen.

"Für mich ist die Migration aus Afrika die größte Herausforderung Europas im 21. Jahrhundert", sagt Asserate. Der Krieg in Syrien werde irgendwann einmal vorbei sein, doch ein Ende der Ursachen der Migration aus Afrika sei derzeit nicht absehbar: "Die größten Exporteure von Migranten sind die afrikanischen Gewaltherrscher und Diktatoren, die ihrem eigenen Volk nicht die Möglichkeit geben, ein menschenwürdiges Dasein zu führen."

Nötig sei ein Umdenken in der Afrikapolitik - nicht nur in Deutschland, sondern im Rahmen europäischer Politik: "Was mich am meisten ärgert: Wenn Europäer ihre eigenen Wertmaßstäbe im Umgang mit afrikanischen Potentaten aufweichen."

Während Asserate den derzeitigen Zustand der Afrikanischen Union (AU) beklagt, lobt er die Internationalität Frankfurts und die friedliche Koexistenz von fast 100 Nationalitäten. Und noch etwas fällt ihm angenehm auf im Vergleich zu jenen afrikanischen Herrschern, die nicht nur am liebsten lebenslang regieren würden, sondern bereits versuchen, das Amt auf den Nachwuchs zu vererben: "Dieses republikanische Element im typischen Frankfurt, das in seinem Blut liegt, gefällt mir irrsinnig."