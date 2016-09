„Ganze Kraft“ für jüdisches Leben

Ministerpräsident Volker Bouffier (r.) mit Jacob Gutmark, dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinden in Hessen.

Wiesbaden. Gut 12 000 Mitglieder haben die Jüdischen Gemeinden in Hessen, und Frankfurt ist mit rund 7000 die größte davon. In der Vergangenheit haben sie eine große Zahl von Zuwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion aufgenommen und integriert. Ohne staatliche Hilfe könnten sich viele Gemeinden aber nicht einmal einen Rabbiner leisten. Gestern unterzeichneten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und die Spitzenvertreter der Religionsgemeinschaft in Wiesbaden einen neuen Staatsvertrag, der den Jüdischen Gemeinden für weitere fünf Jahre die für ihre Arbeit erforderlichen Zuwendungen sichert. Das Land unterstütze jüdisches Leben mit ganzer Kraft, sagte Bouffier.

Vier Millionen Euro pro Jahr

Erneut zahlt das Land damit jährlich vier Millionen Euro insgesamt an den Landesverband und die Frankfurter Gemeinde aus. Auf je 500 000 Euro verdoppelt und zudem auf Dauer fortgeschrieben werden aber die bislang nur vorübergehend geleisteten Zusatzleistungen für beide Institutionen. Mit diesem Geld soll vor allem eine Aufgabe finanziert werden, auf die sowohl Bouffier als auch der Frankfurter Gemeindevorsitzende Salomon Korn stolz sind: Die Lichtigfeld-Schule in Frankfurt, die Hessens einzige jüdische Schule ist, soll zu einem Gymnasium mit Oberstufe ausgebaut werden.

Jakob Gutmark ist erst seit 4. September Vorsitzender des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen. Für diesen unterzeichnete der 78-Jährige auch den Staatsvertrag in Wiesbaden, erwähnte aber ausdrücklich seinen im Sommer verstorbenen Vorgänger Moritz Neumann, der das Vertragswerk noch mit ausgehandelt hatte. Wie notwendig die staatliche Unterstützung ist, weiß Gutmark schon aus seiner Tätigkeit bei der Wiesbadener Jüdischen Gemeinde. Zu ihr zählen 500 Einwanderer aus Osteuropa. "Hinzu kommen noch einmal 1200 nichtjüdische Familienangehörige, die wir aber dennoch mitbetreuen."

In Hanau und Limburg bestehen die Jüdischen Gemeinden sogar ausschließlich aus Migranten. Doch die Integration gelinge überall gut. Besonders wichtig sind für Gutmark die Rabbiner. "Sie leiten ja nicht nur den Gottesdienst, sondern geben auch Religionsunterricht und sind für viele Gemeindemitglieder noch eine Art Sozialarbeiter", sagte er.