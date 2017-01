„Gemeinsame Flüchtlingspolitik neigt sich dem Ende zu“

Wiesbaden. Der hessische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel befürchtet ein Ende der Zusammenarbeit mit der schwarz-grünen Koalition in der Flüchtlingspolitik. Die Sozialdemokraten hätten die Bereitschaft dazu noch immer, sagt der Partei- und Fraktionschef der Sozialdemokraten im Gespräch mit dieser Zeitung. Innerhalb der Regierungsparteien sei sie allerdings nicht mehr erkennbar.

Herr Schäfer-Gümbel, die schwarz-grüne Koalition in Hessen macht es der Opposition ja nicht gerade leicht. Auch nach drei Jahren regiert sie weiter harmonisch und bietet so wenig Angriffsfläche. Für die SPD ein Grund zur Resignation?

Thorsten Schäfer-Gümbel: Nein, überhaupt nicht. Gerade in den letzten sechs Monaten ist ziemlich deutlich geworden, dass diese Koalition ein einziges Ziel verfolgt, nämlich sich selbst zu sichern, aber keine einzige von den drängenden landespolitischen Fragen wirklich angeht. Es herrscht weitgehend Stillstand.

Thorsten Schäfer-Gümbel Der 47-jährige Thorsten Schäfer-Gümbel ist seit 2009 Partei- und Fraktionsvorsitzender der SPD in Hessen. Zudem ist er einer der Stellvertreter Sigmar Gabriels im Bundesvorsitz der Sozialdemokraten. 1969 in Oberstdorf im Allgäu geboren, wuchs er nach dem Umzug seiner Familie im mittelhessischen Gießen auf, wo er Agrar- und Politikwissenschaften studierte. Schäfer-Gümbel trat 1986 in die SPD und die Jusos ein und war zunächst in Stadt und Landkreis Gießen kommunalpolitisch tätig. 2003 wurde er erstmals in den Landtag gewählt. Nach dem Rückzug Andrea Ypsilantis wurde er bei der Landtagswahl 2009 Spitzenkandidat der SPD in Hessen und dann Landesvorsitzender und Fraktionschef. kn

Auf welchen Feldern wollen Sie denn die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen in den verbleibenden zwei Jahren bis zur Landtagswahl vor allem stellen?

Schäfer-Gümbel: Genau da, wo die Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Das gilt vor allem für die Infrastruktur von Straße und Schiene, den Verkehrsstau und die Verkehrswende. Tarek Al-Wazir hat sich feiern lassen für eine "historische" Mittelerweiterung im Landesstraßenbau von sieben Millionen Euro. Davon kann man gerade mal fünf Kilometer Straße bauen. Den Investitionsstau bei Straße und Schiene überwindet man so sicherlich nicht. Auch beim Wohnungsbau wird nicht genug getan. Wir schlagen vor, für den sozialen Wohnungsbau die Grunderwerbsteuer spürbar zu senken. Und ich plädiere auch dafür, eine Wiedereinführung der 1980 auf Bundesebene abgeschafften Gemeinnützigkeit für den sozialen Wohnungsbau ernsthaft zu prüfen. Das würde einen erheblichen Schub in den Wohnungsbau bringen. Ein weiteres großes Thema ist die gebührenfreie Bildung von Anfang an.

In der Flüchtlingspolitik hat die SPD ja sehr konstruktiv mit der Koalition zusammengearbeitet, in den Aktionsplan für Flüchtlinge und gesellschaftlichen Zusammenhalt auch eigene Forderungen eingebracht und ihn zusammen mit CDU und Grünen verabschiedet. War das richtig, und gilt diese Bereitschaft auch auf anderen Gebieten?

Schäfer-Gümbel: Die Entscheidung, in der Flüchtlingsfrage mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt zusammenzuarbeiten, ist aus meiner Sicht bis heute richtig. Die Bereitschaft gilt unsererseits immer noch. Innerhalb der Koalition ist sie allerdings nicht mehr erkennbar. Es war nicht möglich, für das zweite Flüchtlingspaket in diesem Jahr zu gemeinsamen Verabredungen zu kommen. Auch aus meinem Angebot an den Ministerpräsidenten zur Zusammenarbeit beim Frankfurter Flughafen und dem schwierigen Thema der Lärmobergrenze ist letztlich nichts geworden. Das politische Klima zwischen den Regierungsparteien und der gesamten Opposition wird mit Näherrücken des nächsten Wahltermins schärfer. Ich bedauere das sehr. Doch spricht im Moment einiges dafür, dass sich die Gemeinsamkeiten auch in der Flüchtlingspolitik dem Ende zuneigen.

Sie haben gesagt, die SPD arbeite auf Bundesebene für eine Mehrheit jenseits der Union. Dies wurde als Bekenntnis für Rot-Rot-Grün gewertet. Ist das auch eine Perspektive für Hessen nach der nächsten Landtagswahl?

Schäfer-Gümbel: Es ist völlig klar, dass CDU und SPD wechselseitig um die Meinungsführerschaft im Land kämpfen. Deshalb sucht die Union Mehrheiten jenseits der SPD und die SPD jenseits der Union. Es gibt keine Sehnsucht nach großen Koalitionen. Wir reden mit allen demokratischen Parteien. Und man muss am Ende gucken, ob daraus ein Ergebnis wird. Die SPD wird keinen Koalitionswahlkampf führen. Wir werden ganz dezidiert einen Gerechtigkeitswahlkampf führen und Fragen der Gerechtigkeit in allen Politikfeldern ins Zentrum rücken.

Auf jeden Fall werden Sie ja Bündnispartner brauchen. Das derzeitige Verhältnis zu den Grünen scheint nicht das beste zu sein, wie steht es mit der Linken, der FDP?

Schäfer-Gümbel: Dass wir programmatisch immer noch viele Gemeinsamkeiten mit den Grünen haben, ist ein offenes Geheimnis. In der Rolle Opposition und Regierung gibt es natürlich eine professionelle Distanz. Ich würde das weder als übertrieben emotional schlecht noch als übertrieben emotional gut beschreiben. Und so ist es auch mit den anderen Oppositionsparteien. Ich arbeite gut und vertrauensvoll sowohl mit Florian Rentsch von der FDP zusammen als auch mit Janine Wissler von der Linken, allerdings zu sehr unterschiedlichen Themen. Übrigens war die FDP in der Regierungszeit von Schwarz-Gelb in ihrer eigenständigen Rolle deutlich erkennbarer, als es derzeit Bündnis 90/Die Grünen sind.