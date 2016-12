Gezähmter „schwarzer Sheriff“

Volker Bouffier denkt noch nicht ans Aufhören. © dpa

Wiesbaden. Als die CDU in diesem Jahr auf der Suche nach einem Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten war, fiel schnell der Name Volker Bouffier. Schließlich hat sich der hessische Ministerpräsident längst einen Namen als versöhnlicher Landesvater gemacht, der nicht gerade als typischer parteipolitischer Kämpfer gilt. Die von ihm nach der Landtagswahl 2013 begründete erste schwarz-grüne Koalition in einem Flächenland verläuft unerwartet reibungslos, das Klima in dem zumindest anfangs noch ungewöhnlichen Bündnis ist von gegenseitigem Vertrauen geprägt.

Doch ausgerechnet dieser Erfolg sprach dann letztlich gegen Bouffier als Unionskandidaten für die Nachfolge Joachim Gaucks: CDU und CSU wollten ein dreiviertel Jahr vor der Bundestagswahl kein schwarz-grünes Signal aussenden. So bleibt Bouffier, der am Sonntag 65 Jahre alt wird, den Hessen doch als Ministerpräsident erhalten.

Noch gibt es keine Aussagen von ihm, ob er auch bei der nächsten Landtagswahl in zwei Jahren noch einmal antritt. Doch gibt es auch keinerlei Anzeichen von Amtsmüdigkeit. Im Gegenteil hat Bouffier sichtlich Spaß an seinem Job und denkt offenkundig gar nicht an Ruhestand, und das gewiss nicht nur, weil das Rentenalter 65 selbst bei Nichtpolitikern ins Wanken geraten ist. Beim Landesjubiläum "70 Jahre Hessen" hielt er eine engagierte Rede, die auch politischen Gegnern Respekt abverlangte. Sie gipfelte in der Erinnerung an die eine Million Vertriebenen, die Hessen in der schwierigen Zeit des Wiederaufbaus nach Kriegsende aufgenommen hat und dem Satz: "So zeigt der Blick zurück, dass wir keinen Zweifel haben sollten, dass uns auch - mit weitaus größeren Ressourcen - die Integration der Flüchtlinge gelingen kann."

Volker Bouffier Volker Bouffier wurde am 18. Dezember 1951 in Gießen geboren und studierte in der mittelhessischen Stadt, in der er bis heute wohnt, Rechtswissenschaften. In seiner Jugend war er bis zu einem schweren Unfall Basketballspieler und brachte es sogar bis zur Jugendnationalmannschaft. In den Landtag gewählt wurde der Rechtsanwalt erstmals 1982. Unter Roland Koch war Bouffier von 1999 bis 2010 Innenminister. Seit 2010 ist er als Nachfolger Kochs Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender.

In der Flüchtlingspolitik stand Bouffier immer hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel, deren Stellvertreter es auch im CDU-Bundesvorsitz ist. Und zusammen mit seinem Stellvertreter und Koalitionspartner Tarek Al-Wazir von den Grünen hat der Ministerpräsident noch im Jahr des großen Streits um die Aufnahme der Zuwanderer 2015 einen Aktionsplan für Flüchtlinge und gesellschaftlichen Zusammenhalt mit Kosten von über einer Milliarde Euro vorgelegt, dessen zweiter Teil für 2017 auch schon vorliegt. Und auch beim CDU-Streitthema doppelte Staatsbürgerschaft hält Bouffier Kurs und distanziert sich wie Merkel von der Forderung nach Wiedereinführung der Optionspflicht.

Keine Frage: Im Bündnis mit Grünen hat sich auch Bouffier politisch verändert, der sich einst als Innenminister unter Roland Koch noch den Ruf eines "schwarzen Sheriffs" erworben hatte. Dabei wurde er einst als Vertreter des konservativen Parteiflügels in die engere CDU-Führung aufgenommen und versucht weiter, mit einigen Äußerungen zu bestimmten Themen die traditionellen Unionswähler bei der Stange zu halten. Der Spagat gelingt ihm ohne Blessuren im Bündnis mit den hessischen Grünen. Die hat er nicht zuletzt mit dem Satz für sich eingenommen, man solle bei allem Streit immer bedenken, "dass der andere Recht haben könnte".

Kein großer Empfang

Seinen runden Geburtstag feiert Bouffier am Sonntag im privaten Kreis. Auf einen großen Empfang wie noch vor fünf Jahren bei seinem 60. verzichtet er. Die Frage nach seinem Wiederantritt bei der kommenden Landtagswahl werde der Ministerpräsident "zu gegebener Zeit" beantworten, sagt sein Regierungssprecher auf Anfrage. Doch für die Stabilität der schwarz-grünen Landesregierung und auch als Spitzenkandidat der CDU in schwierigen Zeiten gilt er aus heutiger Sicht ohnehin als unverzichtbar. Auf dem Landesparteitag im Juni in Darmstadt wurde er mit 97,5 Prozent wieder zum hessischen CDU-Vorsitzenden gewählt.